Пт, 10.04.2020
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  • Скандал с закупкой масок: директор Центра стратегического снабжения Финляндии уходит в отставку

Скандал с закупкой масок: директор Центра стратегического снабжения Финляндии уходит в отставку

Полицейский в защитной маске. Снимок иллюстративный

ФОТО: GINTS IVUSKANS/AFP

Исполнительный директор Центра стратегического снабжения HVK Томи Лоунема уходит в отставку. Причиной отставки Томи Лоунема стал скандал вокруг закупок защитных принадлежностей из Китая, пишет Yle.

Об этом на состоявшейся в пятницу вечером пресс-конференции сообщила финский министр труда Туула Хаатайнен.

Закупленные на многомиллионную сумму средства защиты оказались непригодными к использованию. К тому же выяснилось, что за сделкой стояли люди с криминальным прошлым. Предприниматель Онни Сармасте находится в реестре должников, а Тиина Юльха ранее была судима за финансовые преступления.

Хаатайнен заверила, что ничего не знала о сделках, и отклонила требования о своей отставке.

Ранее сегодня премьер-министр Санна Марин заявила о том, что утратила доверие к Лоумела.

Временно исполняющим обязанности директора Центра стратегического снабжения назначен Янне Кянкянен.

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