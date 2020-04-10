Скандал с закупкой масок: директор Центра стратегического снабжения Финляндии уходит в отставку

Исполнительный директор Центра стратегического снабжения HVK Томи Лоунема уходит в отставку. Причиной отставки Томи Лоунема стал скандал вокруг закупок защитных принадлежностей из Китая, пишет Yle.
Об этом на состоявшейся в пятницу вечером пресс-конференции сообщила финский министр труда Туула Хаатайнен.
Закупленные на многомиллионную сумму средства защиты оказались непригодными к использованию. К тому же выяснилось, что за сделкой стояли люди с криминальным прошлым. Предприниматель Онни Сармасте находится в реестре должников, а Тиина Юльха ранее была судима за финансовые преступления.
Хаатайнен заверила, что ничего не знала о сделках, и отклонила требования о своей отставке.
Ранее сегодня премьер-министр Санна Марин заявила о том, что утратила доверие к Лоумела.
Временно исполняющим обязанности директора Центра стратегического снабжения назначен Янне Кянкянен.