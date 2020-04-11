Четверо африканцев хотели переплыть Нарву, чтобы попасть из России в Эстонию

В среду у Ивангорода были задержаны четверо африканцев в возрасте от 22 до 38 лет, которые намеревались переплыть Нарву, чтобы попасть в Эстонию. Как отмечается, документов на право пребывания в пограничной зоне или выезд в страны Евросоюза иностранцы не имели, при этом у них обнаружили бинокль, рулон полиэтиленовой пищевой пленки и скотч для защиты личных вещей от воды, а также карты предполагаемого маршрута, следует из сообщения.