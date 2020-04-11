Сб, 11.04.2020
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Четверо африканцев хотели переплыть Нарву, чтобы попасть из России в Эстонию

Река Нарва. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eero Vabamaegi /

Четверых граждан африканской страны задержали в Ленинградской области за попытку незаконного пересечения границы с Эстонией. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой пресс-службу пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

В среду у Ивангорода были задержаны четверо африканцев в возрасте от 22 до 38 лет, которые намеревались переплыть Нарву, чтобы попасть в Эстонию. Как отмечается, документов на право пребывания в пограничной зоне или выезд в страны Евросоюза иностранцы не имели, при этом у них обнаружили бинокль, рулон полиэтиленовой пищевой пленки и скотч для защиты личных вещей от воды, а также карты предполагаемого маршрута, следует из сообщения.

Африканцам вменили нарушение правил прохода, временного пребывания и передвижения в пограничной зоне (часть 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ) и нарушение правил въезда в РФ (часть 3 статьи 18.8 КоАП РФ). По данным фактам им назначены два штрафа и выдворение из России.

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