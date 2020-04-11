Дочь умершей от коронавируса медработницы: «Мама еще так много не успела сделать...»

«Коронавирус не стоит недооценивать, - говорит Мерилин Химмист, 20-летняя дочь Ульви. - Из-за этого вируса я потеряла самого дорого человека!»

«Я всегда восхищалась тем, как мама умела радоваться каждой мелочи, - говорит старшая дочь Кятлин. - Она растила нас одна. Она в одиночку должна была справляться как с работой, так и с четырьмя детьми. Но несмотря на это, она всегда была веселой, жизнерадостной, энергичной, бойкой...»

Всегда в хорошем настроении

Последние два года Ульви работала в отделение сестринского ухода в Курессаареской больнице. Она была человеком с большим сердцем, который делал все от себя зависящее, она всегда была ласковой и нежной по отношению к пожилым, рассказывает сестра Ульви — Май Умал.

ФОТО: Erakogu

«Работа санитаркой подходила ей по натуре: она была очень чуткой. С ней не чувствуешь себя некомфортно или неприятно», - вспоминает один знакомый и добавляет, что Ульви всегда была в хорошем настроении, хотя у нее были своих заботы и проблемы.

«Она никогда не раздражалась. И никогда ни о ком не говорила плохо. Она всегда хотела наилучшим образом выполнить свою работу. А если что-то не клеилось, она принималась это близко к сердцу».

«Всегда говорила маме, что я бы эту работу, которая делает она, не смогла выполнять», - говорит дочь Кятлин.

По словам сестры Ульви Тайми Вахтер, дети и внуки были в жизни Ульви на первом месте. «Мама всегда была доступна для нас и для своих внуков», - подтверждает Кятлин.

Это траурное время для семьи особенно тяжело: попрощаться с матерью не разрешили, похороны провести нельзя, все должны оставаться дома и общаться только по телефону или компьютеру. «Но у нас большая семья и мы все держимся вместе», - говорит Кятлин.

Самого младшего внука, которому всего месяц, Ульви удалось подержать на руках всего один раз: в больнице, когда мальчик появился на свет. Остальные — трехлетний, восьмилетний и четырнадцатилетний — очень любят бабушку. «Младшие еще не понимают, что случилось. Но для моего 14-летнего сына бабушка Ульви была второй мамой», - говорит Кятлин. Мальчик тяжело переживает смерть бабушки.

«Мама еще так много не успела сделать на земле, - пишет дочь Мерилин в Facebook. - Она не была еще к этому готова. Ей было всего 53 года...»