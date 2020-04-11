Как сделать дом безопаснее для детей: шесть рекомендаций

Нынешнее чрезвычайное положение заставляет людей проводить больше времени дома, в результате чего растет и число связанных с домом несчастных случаев. Часто страдают самые маленькие члены семьи, у которых появилось больше возможностей исследовать жилье и самостоятельно находить себе занятия. Причиной несчастий часто является скука, поскольку семья вынуждена находиться в одном помещении – часто небольшом – где приходится учиться, работать и как-то проводить досуг. Чтобы изоляция прошла максимально безопасно, страховая компания ERGO делится советами, которые пригодятся семьям, где есть дети.
«Приблизительно каждый десятый происходящий дома несчастный случай связан с детьми – они или становятся его причиной, или страдают сами, – отметила руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс. – Дома дети чувствуют себя свободно, но вместе с тем каждая квартира и каждый дом таят в себе тысячи потенциальных опасностей. Часто происходят аварии с водой, к большим потерям приводят пожары, случаются повреждения бытовой техники, травмы по невнимательности и множество других неприятностей. Разумеется, все происшествия предотвратить невозможно, но лучше - провести инвентаризацию наиболее значительных источников опасности, чтобы защитить свой дом, имущество и членов семьи».
Спрячьте провода и закройте розетки
Скучающие дети изобретают новые игры и экспериментируют, что очень хорошо с точки зрения развития творческих способностей. Однако следует иметь в виду, что дети часто интересуются опасными вещами, например, проводами или розетками, за которыми, разумеется, таится электричество. По возможности спрячьте провода туда, где дети их не увидят. Если у вас имеются провода, которые не использовались годами, их вполне можно вообще утилизировать. А если дома есть дети младшего возраста, розетки стоит закрыть специальным крышками.
Поговорите с детьми о пожарной безопасности и ставьте свечи в безопасное место
Ощущение уюта дома создает живой огонь, который любят и дети. Многие дети знают, что со спичками играть нельзя, но не будет лишним это повторить, а также поговорить о том, насколько быстро распространяется огонь и о возможных разрушениях от него. Это особенно актуально сейчас, когда домашние игры пробуждают детское воображение. Опасность может представлять и горящая свеча, внезапно оказавшаяся перед ребенком во время игры. Зажигая свечи, убедитесь, что они находятся в безопасном месте и вдали от легковоспламеняющихся материалов.
Поощряйте детей готовить самостоятельно, но указывайте на возможные опасности
Прекрасно, если дети самостоятельно готовят, но за ними стоит приглядывать, особенно если речь идет о первых самостоятельных шагах на кухне. Дети могут не осознавать опасность, например, кипятка, горячей плиты или масла в сковороде. Опишите возможные опасности, предоставьте детям достаточно свободы для экспериментов, но будьте на шаг впереди. Держите миксеры, молотки и другие тяжелые предметы на безопасном расстоянии, поскольку резкие удары могут повредить плиты и рабочие поверхности.
Обратите внимание на то, что может стать причиной падения
Многие несчастные случаи дома происходят из-за небрежности: часто люди спотыкаются и падают. Конечно, споткнуться может каждый, но дети часто двигаются в ускоренном темпе. Убедитесь в том, что игрушки не являются для детей потенциальным источником опасности. Если в доме есть лестница, стоит установить перед лестницей специальные ворота. Также стоит напомнить, что скейтбордам, самокатам и футболу место на улице: паркет не выдержит таких игр, а риск того, что дома что-то сломается, чрезвычайно высок.
Найти действительно безопасное место для опасных вещей
Храните бытовую химию в недоступном для детей месте. Шкафы в ванной не лучшее решение, поскольку скучающий ребенок может запереться в ванной и спокойно ознакомиться с содержимым бутылок. Также осмотрите все высоко расположенные поверхности и убедитесь, что они не представляют опасности – например, утюг или принтер не стоят на самом краю и их шнуры не свисают вниз. Кроме того, следует тщательно убирать отлично помещающиеся в розетку отвертки, а также ножницы, от которых в порыве фантазии могут пострадать, например, диван или волосы брата или сестры.
Храните технику в недоступном для маленьких детей месте, установите правила использования смарт-устройств
Детям нравится техника, но, к сожалению, с ней связано много несчастных случаев. Если в семье есть маленькие дети, стоит подумать о том, чтобы убрать телевизор с низкого столика и повесить на стену. Это понизит вероятность того, что его уронят или выльют на него воду. Для использования смартфона или планшета с детьми можно согласовать простые правила – помимо ограничения проводимого перед экраном времени, такие правила могут включать запрет перемещения со смартфоном по комнате – ни бега, ни прыжков! Родители также должны убедиться в том, что все шкафы, телевизоры, духовки и прочие приборы установлены в соответствии с инструкциями и что уронить их непросто.
Правила, о которых стоит договориться, а еще лучше повесить на стену
Едят в предназначенном для этого месте
Пьют в предназначенном для этого месте
Играют в предназначенном для этого месте
С уличными вещами играют на улице
С водой играют в ванной