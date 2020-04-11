Как сделать дом безопаснее для детей: шесть рекомендаций

«Приблизительно каждый десятый происходящий дома несчастный случай связан с детьми – они или становятся его причиной, или страдают сами, – отметила руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс. – Дома дети чувствуют себя свободно, но вместе с тем каждая квартира и каждый дом таят в себе тысячи потенциальных опасностей. Часто происходят аварии с водой, к большим потерям приводят пожары, случаются повреждения бытовой техники, травмы по невнимательности и множество других неприятностей. Разумеется, все происшествия предотвратить невозможно, но лучше - провести инвентаризацию наиболее значительных источников опасности, чтобы защитить свой дом, имущество и членов семьи».

Спрячьте провода и закройте розетки

Скучающие дети изобретают новые игры и экспериментируют, что очень хорошо с точки зрения развития творческих способностей. Однако следует иметь в виду, что дети часто интересуются опасными вещами, например, проводами или розетками, за которыми, разумеется, таится электричество. По возможности спрячьте провода туда, где дети их не увидят. Если у вас имеются провода, которые не использовались годами, их вполне можно вообще утилизировать. А если дома есть дети младшего возраста, розетки стоит закрыть специальным крышками.

Поговорите с детьми о пожарной безопасности и ставьте свечи в безопасное место

Ощущение уюта дома создает живой огонь, который любят и дети. Многие дети знают, что со спичками играть нельзя, но не будет лишним это повторить, а также поговорить о том, насколько быстро распространяется огонь и о возможных разрушениях от него. Это особенно актуально сейчас, когда домашние игры пробуждают детское воображение. Опасность может представлять и горящая свеча, внезапно оказавшаяся перед ребенком во время игры. Зажигая свечи, убедитесь, что они находятся в безопасном месте и вдали от легковоспламеняющихся материалов.

Поощряйте детей готовить самостоятельно, но указывайте на возможные опасности

Прекрасно, если дети самостоятельно готовят, но за ними стоит приглядывать, особенно если речь идет о первых самостоятельных шагах на кухне. Дети могут не осознавать опасность, например, кипятка, горячей плиты или масла в сковороде. Опишите возможные опасности, предоставьте детям достаточно свободы для экспериментов, но будьте на шаг впереди. Держите миксеры, молотки и другие тяжелые предметы на безопасном расстоянии, поскольку резкие удары могут повредить плиты и рабочие поверхности.

Обратите внимание на то, что может стать причиной падения