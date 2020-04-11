Жители латвийского поселка Гароза боятся граждан Болгарии

Болгарские граждане, один из которых болен Covid-19, размещены в заброшенном Межотненском интернате в поселке Гароза. Они остались в Латвии, потому что в прошлый понедельник литовские пограничники не позволили им транзитом проехать по стране. Сейчас иностранцы живут в старом интернате под охраной полиции.

Местные жители против карантинной зоны на своей территории. Они боятся, что коронавирус распространится по поселку. Они считают, что риск - мусорный контейнер, который установлен под окнами интерната, куда болгары кидают отходы. Жители полагают, что коты или собаки могут залезть в мусорный бак и заразиться вирусом от какого-то мусора, который выбросил заболевший иностранец. А потом котик или собачка принесут заразу домой.

"Это факт, что у нас здесь есть животные, которые гуляют и ходят порыться в мусорник, а животные переносят заразу", - говорит местная жительница Вера.

"Вирус во внешней среде не жизнеспособен. Нет доказательств и исследований, что человек может заразиться коронавирусом от домашнего питомца", - говорит представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая. Однако у жителей поселка есть много версий, как вирус может вырваться из карантинной зоны.

"Они [болгары] высунулись в окна и начали кричать, что уже сутки не курили, и им нужны сигареты. Полицейские связались с хозяйкой местного магазина, и им привезли сигареты", - рассказывает Вера. Ее односельчанка Зента полагает, что зараза может распространиться посредством денег - болгары же заплатили за сигареты.

Однако, продавец местного магазина Инесе рассказала, что полученные от болгар деньги в оборот не отправлены, они лежат в стеклянной банке, закрыты. Через время хозяйка торговой точки решит, что с ними делать.

Местные жители еще больше забеспокоились, когда узнали, что к болгарам ходит местный семейный врач - проверять состояние здоровья.

Видео: сюжет TV3 о карантинной зоне в поселке Гароза на латышском языке.