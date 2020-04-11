«Мы не виноваты, что заболели»: зараженная коронавирусом семья страдает из-за слухов

Это один из примеров слухов, которые сопровождают семью в Абья. Хотя семья следует государственным распоряжениям, по деревне распространяются иные слухи. По словам матери семейства, они разочарованы в обществе, пишет Sakala.

«Никто не застрахован от этого вируса и мы не виноваты, что заболели», - сказала Кади Каск.

Под одной крышей живут отец Койт, мать Кади, их двое дочерей и двое внуков. Заражены из них трое: отец, мать и дочь - находящаяся на домашнем обучении студентка. Одновременно с семьей заболела и живущая в Вильянди дочь.

Первой диагноз поставили именно проживающей в Вильянди дочери, симптомы у которой появились 31 марта. После этого и проживающая в Абья вся семья Каск отправилась на карантин, поскольку некоторое время назад их навещала дочь. Исключением для домашней изоляции стало 3 апреля, когда отец отправился в Вильянди сдавать тест на коронавирус и на обратном пути заехал на заправку, чтобы купить себе на время карантина запас сигарет. Ни одного симптома у него тогда не было и правила карантина в этом случае позволяют такому человеку выполнить необходимые действия.

С этого момента по Абья стали гулять различные слухи, в том числе те, которые, по словам матери, далеки от правды. «В Абья знали, что в нашей семье есть заболевший, и люди были раздражены поведением Койта», - говорит она.

Сданная 3 апреля проба показала, что и отец семейства заражен вирусом. На данный момент болезнь добралась и до матери, и до одной дочери. Они не покидают пределов своего дома, друзья приносят пакеты с продуктами в сарай.

«Нам здесь хорошо и нет причин куда-то идти», - сказала Кади Каск. Эти постоянные обвинения, звучащие за спиной, удручающе влияют на семью. «Я понимаю людей, они встревожены, но это не нормально», - говорит Кади.

Она уверена, что в небольшом поселении слухи беспокоят зараженных больше, чем в больших городах. «Болеть анонимно в большом городе совсем другое дело», - говорит она.

В следующий раз, когда кто-то в Абья увидит члена семьи Каск, они будут уже точно здоровы, поскольку до повторного теста и одобрения семейного врача они из дома выходить не собираются.

Кади Каск обижает больше всего то, что ссылающиеся на слухи люди не спрашивают информацию напрямую у семьи.

«Я все время дома и могу ответить», - говорит она и призывает всех интересующихся связаться с ней.

Также она советует всем людям оставаться дома, поскольку вирус можно подхватить откуда угодно.

В магазин не пустят

Руководителю магазина Coop Abja Лайли Ламп известно, что в Абья есть зараженный, и если он прийдет в магазин Coop, его не обслужат, а попросят уйти. По словам Ламп, таких случаев еще не было.

Полиция: ни одного случая нарушения карантина не установлено

Участковый Вильяндимаа Меэлис Лилль сказал, что многие люди сообщали в полицию о предполагаемых нарушениях карантина. Полицейский заверил, что за три недели не было обнаружено ни одного такого нарушения.

Лилль отметил, что болеющий коронавирусом не может выходить на улицу и должен до полного выздоровления оставаться дома. Человек, у которого нет симптомов болезни, но которому была назначена домашняя изоляция, также должен две недели быть дома, но он может совершать неизбежные выходы из дома, например, если его жизни грозит опасность, если ему нужна медпомощь, ему надо купить продукты, лекарства или другие необходимые средства, или выйти погулять с собакой. Также на свежем воздухе он должен избегать контактов с другими людьми и соблюдать правило 2+2.