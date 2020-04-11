Статистика не врет: Covid-19 увеличил смертность в наиболее пострадавших странах

Он утверждает, что Covid-19 указывается причиной смерти людей, которые умирают от тех или иных заболеваний.

Об этом свидетельствует тот факт, что смертность в странах Европы не увеличилась:

"Цифры по всем причинам смерти вместе в Европе и Великобритании не выросли с прошлого года так, чтобы даже начать включать всех людей, о которых нам сказали, что они умерли от Covid-19. Это не так, что много людей начали умирать. Они указываются как умершие от Covid-19, когда на самом деле они умерли от другого".

Но не изменилась ли статистика смертности на самом деле? Ни российский экономист Хазин, ни эксперт по теориям заговора Айк не правы. Агентство Reuters, ссылаясь на итальянское статистическое управление ISTAT, пишет, что на севере страны, который страдает больше всего, уровень смертности в первые три недели марта был в три раза выше, чем в среднем за тот же период предыдущих пяти лет.

Число смертей в городе Бергамо увеличилось в четыре раза, а в некоторых небольших городах в регионе Ломбардия оно выросло даже в десять раз.

Показатели смертности в наиболее пострадавших странах Европы проанализировал и журнал Economist. В итальянском городе Нембро число погибших в марте было более чем в десять раз выше, чем в предыдущие годы.

В провинции Бергамо - более чем в пять раз. В регионе Кастилия-и-Леон в Испании - почти в два раза, в регионе Верхний Рейн во Франции - примерно в 1,5 раза. Кроме того, Covid-19 в качестве причины смерти указывается в менее чем половине случаев.

По оценкам журнала, фактическое число жертв нового коронавируса может быть даже выше, чем считалось ранее. Причина - некоторые пациенты умерли до того, как их протестировали.

Financial Times пишет то же самое о Великобритании, где распространение вируса началось позднее, чем в Италии и Испании. Британское национальное бюро статистики сообщает, что число погибших в Англии и Уэльсе в последнюю неделю марта было примерно на 10% выше, чем в среднем за предыдущие пять лет. В этом приросте Covid-19 был приблизительно у половины умерших.

Financial Times также указывает, что истинная доля жертв вируса будет выше, поскольку в статистику еще не включены те, кто умер, не попав в больницу.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к 9 апреля во всем мире от Covid-19 умерли более 85 000 человек.