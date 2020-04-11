В Китае решили полностью запретить употребление в пищу мяса собак

«С развитием человеческой цивилизации и в условиях обеспокоенности общественности по поводу защиты животных, собаки превратились из традиционного домашнего скота в домашнее животное, - говорится в проекте. - В остальном мире они больше не рассматриваются как домашний скот. Не рекомендуется включать их в список домашнего скота или домашней птицы в Китае».

Нововведение стало реакцией на распространение коронавируса, изначальным очагом которого, как предполагается, стал рынок в Ухане, где торговали дикими животными.

Список не является окончательным. До 8 мая принимаются замечания общественности к проекту. В список включены обычные животные, разводимые для употребления в пищу, в том числе коровы, куры, свиньи, овцы и другие. Ряд животных включен в раздел «специальный домашний скот», куда попали олени, страусы, альпаки, пернатая дичь, два вида лис и некоторые другие животные, которые могут выращиваться с целью употребления в пищу.

Появление документа, как пишет издание, ускорили подозрения, что вспышка COVID-19 произошла из-за нового коронавируса, передавающегося от диких животных людям.

2 апреля власти города Шэньчжэнь на юге Китая первыми запретили есть мясо собак и кошек.