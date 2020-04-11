Сб, 11.04.2020
Хочется поблагодарить президента за то, что в это трудное для страны время она готова делиться своими мыслями, помогать нам полезными, если не сказать яркими, идеями. Михаил Кылварт

Ничего себе! ⟩ В Англии нашли новый способ дезинфекции купленных продуктов

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ФОТО: Extarz / Shutterstock.com

Потрясшая весь мир пандемия сделала людей очень осторожными. Многие не считают гигиенические требования, рекомендованные правительствами, достаточными и нашли свои собственные способы защиты от вируса, передает Kodustiil.

Например, жительница Великобритании не намерена пускать ситуацию на самотек, пишет mirror.co.uk. Чтобы защитить себя и свою семью от вируса, мать семейства подняла гигиенические стандарты на новый уровень. А именно, она моет все продукты, купленные в магазине, в ванне, а только потом переносит их на кухню.

Дочь осторожной покупательницы Эви Ланкастер поделилась этой фотографией в Twitter и написала: «Какие меры предосторожности вы принимаете во время пандемии? Моя мама моет еду в ванной». 

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