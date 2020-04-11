Ничего себе! ⟩ В Англии нашли новый способ дезинфекции купленных продуктов

Потрясшая весь мир пандемия сделала людей очень осторожными. Многие не считают гигиенические требования, рекомендованные правительствами, достаточными и нашли свои собственные способы защиты от вируса, передает Kodustiil.
Например, жительница Великобритании не намерена пускать ситуацию на самотек, пишет mirror.co.uk. Чтобы защитить себя и свою семью от вируса, мать семейства подняла гигиенические стандарты на новый уровень. А именно, она моет все продукты, купленные в магазине, в ванне, а только потом переносит их на кухню.
Дочь осторожной покупательницы Эви Ланкастер поделилась этой фотографией в Twitter и написала: «Какие меры предосторожности вы принимаете во время пандемии? Моя мама моет еду в ванной».
What precautions are you all taking during the global pandemic? My mum is bathing her Tesco delivery pic.twitter.com/96TnBPgjwO— Evie Lancaster (@EvieLancaster) March 27, 2020