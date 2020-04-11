Ничего себе! ⟩ В Англии нашли новый способ дезинфекции купленных продуктов

Например, жительница Великобритании не намерена пускать ситуацию на самотек, пишет mirror.co.uk. Чтобы защитить себя и свою семью от вируса, мать семейства подняла гигиенические стандарты на новый уровень. А именно, она моет все продукты, купленные в магазине, в ванне, а только потом переносит их на кухню.