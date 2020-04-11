Сб, 11.04.2020
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Коронакризис стал причиной картофельного наводнения

Свежий картофель.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Во время сезона посадки картофеля голландские фермеры столкнулись с вопросом, что делать с оставшимися с прошлого года миллионами тонн картошки, пишет Postimees.

Поскольку из-за вспышки коронавируса голландские рестораны, в которых подают популярные картофельные блюда, закрыты с середины марта, а публичные собрания запрещены, по крайней мере, до начала июня, продажи картофеля также резко упали в одночасье, сообщает Reuters.

«Это драматический сезон, ход событий, которого никто не мог предвидеть», - сказал фермер из Бимстера в Северной Голландии Дирк де Хеер.

Он продает излишки молочной ферме по центу за килограмм, хотя надеялся получить за это в 18 раз больше. И он не одинок в своей беде. Производство картофеля в Голландии составляет около четырех миллионов тонн в год, из которых четверть экспортируется.

По оценкам голландской сельскохозяйственной организации LTO, ущерб, вызванный вспышкой вируса, на сегодняшний день составляет шесть миллиардов евро. Кризис также ударил по цветоводству.

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