Коронакризис стал причиной картофельного наводнения

Поскольку из-за вспышки коронавируса голландские рестораны, в которых подают популярные картофельные блюда, закрыты с середины марта, а публичные собрания запрещены, по крайней мере, до начала июня, продажи картофеля также резко упали в одночасье, сообщает Reuters.

«Это драматический сезон, ход событий, которого никто не мог предвидеть», - сказал фермер из Бимстера в Северной Голландии Дирк де Хеер.

Он продает излишки молочной ферме по центу за килограмм, хотя надеялся получить за это в 18 раз больше. И он не одинок в своей беде. Производство картофеля в Голландии составляет около четырех миллионов тонн в год, из которых четверть экспортируется.