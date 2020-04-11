Видео и блог ⟩ Департамент здоровья: в Харьюмаа действительно много заболевших, но очагов заражения нет

В пресс-конференции приняли участие руководитель Северного региона Департамента здоровья Эстер Эпик, вице-канцлер по социальной сфере Министерства социальных дел Райт Куузе и глава технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Ингрид Тейнемаа. Темы: ситуация в стране и тестирование, защитные маски и социальная поддержка.