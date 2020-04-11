Сб, 11.04.2020
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  • Департамент здоровья: в Харьюмаа действительно много заболевших, но очагов заражения нет

Видео и блог ⟩ Департамент здоровья: в Харьюмаа действительно много заболевших, но очагов заражения нет

Департамент здоровья.

ФОТО: Sander Ilvest

В субботу, 11 апреля, в 12 часов состоялась ежедневная пресс-конференция ведомств о ситуации в стране. Rus.Postimees вел прямую трансляцию и блог.

В пресс-конференции приняли участие руководитель Северного региона Департамента здоровья Эстер Эпик, вице-канцлер по социальной сфере Министерства социальных дел Райт Куузе и глава технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Ингрид Тейнемаа. Темы: ситуация в стране и тестирование, защитные маски и социальная поддержка.

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