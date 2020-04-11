Сб, 11.04.2020
Хочется поблагодарить президента за то, что в это трудное для страны время она готова делиться своими мыслями, помогать нам полезными, если не сказать яркими, идеями. Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Департаменты и Министерство социальных дел дают обзор ситуации в Эстонии

Прямая трансляция и блог ⟩ Департаменты и Министерство социальных дел дают обзор ситуации в Эстонии

Департамент здоровья.

ФОТО: Sander Ilvest

В субботу, 11 апреля, в 12 часов состоится ежедневная пресс-конференция ведомств о ситуации в стране. Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию и блог.

Согласно плану, в пресс-конференции примут участие руководитель Северного региона Департамента здоровья Эстер Эпик, вице-канцлер по социальной сфере Министерства социальных дел Райт Куузе и глава технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Ингрид Тейнемаа. Темы: ситуация в стране и тестирование, защитные маски и социальная поддержка.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ