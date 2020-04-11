Сб, 11.04.2020
Мои искренние благодарность и уважение всем, кто понимает, что жизнеспособность бизнеса — это важно, но сейчас намного важнее здоровье людей. Керсти Кальюлайд

Новинка ⟩ Виртуальные фоны для ваших видеоконференций

Квартира. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Shutterstock

Ваша продвинутая фирма пользуется для видеосовещаний средой ZOOM? Портал Houzz предлагает заменить интерьер вашей комнаты, где стоит компьютер и откуда вы выходите в Сеть, крутым дизайнерским. Это очень просто!

Многие из нас сейчас работают из дома, и видеоконференции стали новой нормой общения с другими людьми. Если вы устали убирать перед звонком комнату, чтобы создать приличный задний план, скачайте виртуальные. Они будут транслироваться во время звонка вместо вашего реального интерьера. У собеседников будет полное ощущение, что вы работаете из этого кабинета! При этом логотип Houzz на фото будет виден только вам! Вот один из вариантов фона. 

 

Выбор фонов и инструкция по применению находятся ЗДЕСЬ.

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