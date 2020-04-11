Новинка ⟩ Виртуальные фоны для ваших видеоконференций

Многие из нас сейчас работают из дома, и видеоконференции стали новой нормой общения с другими людьми. Если вы устали убирать перед звонком комнату, чтобы создать приличный задний план, скачайте виртуальные. Они будут транслироваться во время звонка вместо вашего реального интерьера. У собеседников будет полное ощущение, что вы работаете из этого кабинета! При этом логотип Houzz на фото будет виден только вам! Вот один из вариантов фона.