Сингапур. ФОТО: VIVEK PRAKASH/REUTERS

Сингапур считался образцом эффективности мер по обузданию распространения коронавируса.

Еще до того, как вызываемое коронавирусом заболевание назвали Covid-19, власти Сингапура ввели жесткие ограничения на поездки и эффективно отслеживали все контакты зараженных лиц. Это помогло затормозить распространение вируса.

Но за последние дни количество подтвержденных случаев резко взлетело. В четверг было зарегистрирован самый высокий показатель выявленных заражений за сутки - 287 случаев. Днем ранее их было 142.

Больше всего заразившихся - среди гастарбайтеров, живущих в переполненных общежитиях.

Сингапуру удавалось обходиться без карантина, но теперь его пришлось частично ввести. Закрыты школы, работают лишь критически важные предприятия и компании, а людям предписано оставаться дома.

По словам экспертов, одна из самых богатых стран в мире, которая, как казалось, показала себя с самой лучшей стороны во время пандемии, может стать примером для более бедных стран, пока еще есть время, чтобы применить этот урок на практике.

Что в Сингапуре складывалось благоприятно?

Первый случай заражения коронавирусом в стране был выявлен в самом начале развития эпидемии. Зараженным оказался китайский турист, который приехал из Уханя 23 января. В тот же день в Ухане был введен тотальный карантин.

К моменту, когда болезни придумали официальное название - Covid-19, - вирус уже начал распространяться и среди жителей Сингапура. Но у властей был четко отрепетированный план действий.

Помимо медицинских проверок в аэропортах в Сингапуре тщательно тестировали всех, у кого подозревали инфекцию, выявляли всех, кто вступал в контакт с заразившимися, и предписывали всем контактам самоизолироваться.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал это хорошим примером мобилизации усилий всего правительства.

В течение нескольких недель Сингапуру удавалось держать ситуацию под контролем - заражений было немного, все их можно было отследить и сколько-нибудь чувствительных ограничений на повседневную жизнь в стране не вводили.

Но, как сказал Би-би-си Дэйл Фишер, глава Глобальной сети предупреждения о вспышках болезней и ответных действий ВОЗ и профессор Сингапурского национального университета, когда ему говорили, что в Сингапуре все прекрасно, он отвечал: "Пока прекрасно".

"Очень сложно сдержать это заболевание", - констатирует он.

Когда ситуация ухудшилась?

Система работала до середины марта, рассказал профессор Йик-Йин Тео, декан школы здравоохранения Со Сви Хок при Сингапурском государственном университете.

В тот момент в мире стала понятна вся опасность ситуации и страны начали призывать своих граждан вернуться домой.

Тысячи людей вернулись в Сингапур, в том числе из стран, не принявших достаточных мер против распространения коронавируса, и в итоге более 500 человек, сами того не зная, привезли его с собой.

На тот момент все прибывавшие должны были в обязательном порядке находиться на двухнедельном домашнем карантине. Но жившим с ними людям сказали, что они могут жить повседневной жизнью при условии отсутствия у кого-либо из них симптомов заболевания.

Хотя количество новых случаев увеличивалось постепенно, к середине марта их фиксировалось уже по нескольку десятков в день. В большинстве случаев заболевшие приехали из других стран или заразились от приехавших, однако впервые власти столкнулись с трудностями при отслеживании случаев заражения в стране.

По словам Тео, главной ошибкой стало то, что не было ограничено общение тех, кто вернулся в страну. Он признал, что сейчас о заболевании известно намного больше, чем в марте.

"Нам известно, что передача вируса без проявления симптомов вполне возможна. Она случается и, может быть, является основным фактором распространения Covid-19", - сказал он.

По его словам, это означает, что странам следует опираться на имеющуюся информацию с осторожностью. Например, не стоит полагаться на то, что у всех выздоровевших появляется иммунитет от заражения в будущем - уверенности в этом пока нет.

Какой урок можно вынести из сингапурского примера?

Проблема завоза вируса из других стран теперь решается тем, что всех прибывающих сразу отправляют в государственный карантин. Так как их стало намного меньше, количество зараженных приезжающих в последнее время не превышает десятка в день.

Во вторник в Сингапуре приняли новый закон, по сути вводящий частичные карантинные меры по всей стране, хотя само слово карантин в нем не упоминается напрямую.

Выходить из дома разрешается лишь при необходимости или для занятия спортом. Нарушителям грозит штраф до 7 тыс. долларов или тюремное заключение до полугода.

Профессор Йик-Йин Тео считает, что меры будут эффективными. При этом в краткосрочной перспективе темп новых заражений вполне может нарастать - это будет следствием того, что происходило в последние семь дней, а не свидетельством несостоятельности принятых мер.

Однако за прошедшую неделю в геометрической прогрессии выросло количество заражений среди рабочих-мигрантов. В стране работают сотни тысяч людей из более бедных стран, занятых в строительстве, судоходстве и обслуживании зданий.

Экономика Сингапура всецело зависит от этих рабочих, но условия работы не позволяют им соблюдать социальное дистанцирование.

Помимо этого рабочие, согласно законодательству, обязаны жить в общежитиях - частных зданиях, в которых могут находиться до 12 человек в комнате. Люди вынуждены пользоваться общим туалетом, душевой и кухней.

Кажется, что было лишь вопросом времени, чтобы эти общежития стали рассадниками инфекции. Так и произошло. В общежитиях было выявлено около 500 случаев, а в одном из них количество заражений составляет 15% от общего показателя по стране.

Министр национального развития Сингапура Лоренс Вонг рассказал накануне, что если бы заранее было известно о скорости распространения вируса, он бы действовал по-другому. Многие рабочие продолжали работать даже с симптомами.

Власти опасаются, что в ближайшие несколько дней количество заболевших резко подскочит.

По словам Тео, ситуация, сложившаяся в общежитиях, может быть примером того, что случится в некоторых других странах, особенно с доходом ниже среднего, где недостаточно средств для борьбы с распространением вируса.

"Стоит лишь взглянуть на многие страны, находящиеся в Южной Азии, Юго-Восточной Азии, кое-где в Африке. Там существуют районы, где люди живут в условиях, напоминающих общежитие", - сказал он.

По его словам, теперь всем правительствам необходимо взглянуть на свои страны "сквозь честную и прозрачную призму" и непредвзято оценить свои возможности минимизации риска неконтролируемой вспышки в местах, где есть высокая концентрация людей.

Профессор Ли Ян Су из той же школы здравоохранения Со Сви Хок полагает, что это также станет уроком важности социального равенства.

"Вирус очень эффективно показал нам слабость нашего общества, и это, безусловно, относится к трудовым мигрантам", - сказал он.

Общежития соответствуют всем международным требованиям об условиях проживания людей, в частности нормам площади на одного человека, отметил Ли Ян Су. По его словам, нынешняя ситуация демонстрирует, что эти требования попросту недостаточны.

"Возможно, богатые страны, вроде Сингапура, могут сделать больше для защиты здоровья и улучшения благополучия людей, которые так важны для нашего общества", - отметил он.

Сейчас около 24 тыс. рабочих находятся в карантине в общежитиях - они получают зарплату и им предоставляется питание. Правительство заявило, что будет активно проводить тестирование на коронавирус и переселять часть незаразных людей в пустующие здания или в армейские лагеря, чтобы сократить скученность.

Правозащитная организация Transient Workers Count сравнивала происходящее в общежитиях с круизными лайнерами, где вирусом заразился большой процент пассажиров. По мнению правозащитников, проводимая Сингапуром стратегия является рискованной, а количество заболевших может резко увеличиться. Организация призвала власти к немедленным действиям для улучшения жилищных условий рабочих.

Министр рабочей силы Джозефин Тео заверила, что будет добиваться улучшения условий проживания в общежитиях, потому что "так будет правильно".

Является ли Сингапур примером того, что вирус нельзя сдержать?

Несмотря на звучащую критику о том, что страна слишком поздно ввела карантинные меры, профессор Фишер считает, что Сингапур начал действовать намного раньше других стран, когда количество заражений едва превышало 100 случаев за сутки.

По его словам, успешность карантина зависит от трех вещей. Во-первых, необходимо остановить передачу вируса - а это случится, если люди будут оставаться дома. Затем системе здравоохранения для восстановления понадобится время и площади - чтобы освободились больничные палаты, а медики смогли отдохнуть.

"В-третьих, необходимо привести в порядок все системы - все места изоляции, способность функционирования во время карантина, законы, отслеживание контактов. Если просто выполнить первое и второе, а затем снять ограничения, история повторится заново", - сказал он.

Сингапуру в некоторым смысле повезло. В отличие, например, от Британии и США его система здравоохранения не оказывалась перегруженной.

Также в стране правит одна доминирующая партия, а СМИ ей не противостоят. Однако Фишер опасается, что даже несмотря на то, что месседжи от властей четки и однозначны, а общество им в целом склонно доверять, люди все равно не всегда понимают, сколь многое зависит от них самих.

"Они говорят, что да, конечно Сингапур должен все это сделать, но я-то все равно пойду к маме", - объясняет он менталитет сингапурцев.

В течение двух дней после введения закона было выписано более 10 тыс. предупреждений, когда люди, например, начинали есть в фудкортах, вместо того чтобы забрать еду с собой, или начинали собираться в публичных местах.

В странах с большим населением и более сложной политической системой, возможно, потребуется несколько недель или месяцев, прежде чем покажется свет в конце туннеля.

Все страны хотят увидеть проблески надежды, но пример Сингапура учит, что не надо обольщаться - всем странам стоит готовиться и ко второй, и даже к третьей и четвертой волне инфекции.

Тео считает, что, если данные о заражениях коронавирусом в мире близки к реальным показателям распространения, то у многих стран по-прежнему есть небольшой шанс подготовиться, оградив наиболее уязвимых людей и места с большой плотностью проживания, а также попытаться минимизировать общение заболевших с другими людьми.