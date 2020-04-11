Сб, 11.04.2020
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Чрезвычайное положение стало причиной внушительной очереди у дверей Espak

Очередь перед магазином Espak в Пайде.

ФОТО: Lugeja foto

Вследствие чрезвычайного положения в магазинах действуют правила, согласно которым, пускать слишком много человек за один раз нельзя. У дверей магазина Espak в Пайде в субботу образовалась длинная очередь.

По словам читателя, приславшего фотографию в редакцию Järva Teataja, часть людей ждала в машинах, чтобы избежать очереди. Читатель уточнил, что покупателей пускали в магазин в ограниченном количестве.

Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас третьего апреля подписал распоряжение, согласно которому все зоны магазина и учреждения обслуживания, доступные для людей, должны быть оснащены средствами для дезинфекции. Чтобы соблюдать правило 2+2 магазин или обслуживающее учреждение должны рассчитать, сколько людей одновременно может находиться в магазине. Цель ограничений — снизить опасность заражения COVID-19 в торговых точках и залах обслуживания клиентов. 

Торговцы должны рассчитать, сколько клиентов одновременно может вместить территория их залов, чтобы при этом никто не нарушал правило 2+2. Магазины, почтовые конторы, аптеки и обслуживающие фирмы должны гарантировать, что люди, стоящие в очереди за дверями, соблюдают 2+2, и не создается ситуации, при которой люди стоят слишком близко друг к другу. Согласно правилу 2+2, в магазине предпочтительно ходить в одиночку или вдвоем, держась от других клиентов на расстоянии не менее двух метров.

Данные ограничения действуют до момента их снятия, их необходимость будут рассматривать каждые две недели.

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