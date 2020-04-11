В Тартумаа найден труп мужчины с колотой раной

Поскольку с момента происшествия прошло всего несколько часов, невозможно ответить на все вопросы об обстоятельствах инцидента - сбор доказательств все еще находится в начальной стадии, и причина смерти этого человека будет определена в ходе уголовного производства, сказала дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп.