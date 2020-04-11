В Тартумаа найден труп мужчины с колотой раной

Вчера, 10 апреля, около 23.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тартумаа в квартире в поселке Ранну был обнаружен труп 70-летнего мужчины с колотой раной, пишет Tartu Postimees.
Поскольку с момента происшествия прошло всего несколько часов, невозможно ответить на все вопросы об обстоятельствах инцидента - сбор доказательств все еще находится в начальной стадии, и причина смерти этого человека будет определена в ходе уголовного производства, сказала дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп.
Женщина, проживающая в одной квартире с найденным мужчиной, задержана для допроса.