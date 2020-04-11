Посмотрите на себя со стороны, и вы поймете, за что вас не любят соседи

Если вы делаете это, то вряд ли вас любят соседи!

Слушаете громкую музыку

Обратите внимание, во сколько вы выключаете громкую музыку. Если вы знаете, что в семье с нижнего этажа недавно появился малыш, делайте звук тише. Да и в 6 утра не стоит включать музыку на полную катушку, чтобы вам было веселее начинать тренировку.

Разбрасываете везде перчатки, носовые платки и защитные маски

Во время пандемии нужно соблюдать чистоту, но, к сожалению, средства индивидуальной защиты валяются повсеместно. Пожалуйста, не бросайте использованные резиновые перчатки, салфетки и маски в подъезде или около мусорных ящиков. Важно выбрасывать такие предметы в мусор аккуратно, поскольку это позволит контролировать распространение вируса.

Места общего пользования должны содержаться в чистоте!

Игнорируете дистанцию

Соседи должны держаться на расстоянии друг от друга и уважать друг друга в этом отношении. Конечно, это может быть сложно, если вы случайно выйдете из дверей одновременно, но в таком случае остановитесь в дверном проеме и дайте соседу выйти первым.

Если в доме есть лифт, пользуйтесь кабиной в одиночку или ходите пешком.

Приглашаете гостей

Нахождение в вашей квартире посторонних может испугать соседей. Игнорировать рекомендации по охране здоровья неуважительно по отношению к ним, ведь в период самоизоляции существуют другие способы общения с друзьями.

Не убираете за своей собакой

Наступать на собачьи экскременты - это последнее, что кто-то хотел бы сделать. К сожалению, если вы не уберете за своей собакой, это вполне может случиться, а ведь подбирать какашки своего питомца - ваша элементарная обязанность.

Воруете соседский Wi-Fi

Многие люди в настоящее время работают из дома, и Wi-Fi перегружен. Если вы тайно пользовались интернетом своего соседа, было бы неплохо переосмыслить свое поведение, поскольку есть большая вероятность, что вас поймают на этом именно сейчас.

Что следует сделать, чтобы вернуть хорошее отношение соседей?