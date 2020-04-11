За последнюю неделю произошло сотни возгораний сухой травы и лесных пожаров

«Профессиональные и добровольные спасатели спасательной сети в эти выходные продолжают патрулирование из-за костров и патрулирование в связи с коронавирусом, - пишет спасательный департамент в социальных сетях. - Мы надеемся на вклад каждого в обеспечение правил пожарной безопасности, а также правила 2 + 2, потому что даже небрежная искра может иметь тяжелые последствия - за последнюю неделю произошло 311 возгораний сухой травы, пожаров на открытой местности и в лесу».

Спасательный департамент напоминает, что костер можно разводить только при тихом ветре менее 5,4 м/сек, при этом нужно принимать во внимание направление ветра.

В костре можно сжигать только непропитанную древесину, картон и бумагу, а в случае ветреной погоды костер должен находиться на расстоянии не менее 20 метров от леса.

Костер диаметром до одного метра должен находиться на расстоянии не менее 8 метров от любого здания или места хранения горючих материалов. Костер диаметром более одного метра должен быть расположен не менее, чем в 15 метрах от любого здания или хранилища горючих материалов.