Видео ⟩ В Латвии на карантине живет целый многоквартирный дом

Дом оцеплен полицией, сотрудники которой следят, чтобы жильцы никуда не выходили. На личном автомобиле покинуть можно - пока это сделал один человек, который обязался уехать за город. В этом четырехэтажном доме находится и муниципальное жилье, в здании общие кухни и санузлы.

Местные жители говорят, что переделали все дела дома, им скучно. Разговаривая с журналистами через окно, Валерий сказал, что не понимает, зачем карантин, если всех проверили, он хочет на работу. Еду к дверям квартиры Валерия доставляет местный магазин, однако далеко не все решают вопрос с доставкой необходимого таким же образом: у некоторых есть верные друзья.

Например, товарищи одного из жильцов дома решили передать ему пачку сигарет. Несмотря на то, что полиция предложила отнести сигареты, друзья решили использовать удочку.

Многоэтажный дом на карантине до 20 апреля.

Видео: Сюжет "Русского вещания" Латвийского телевидения о доме в Улброке