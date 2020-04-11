ФОТО ⟩ В Японии начато производство кроватей для любителй компьютерных игр

Цены на кровать игрока начинаются с 600 долларов (542 евро). На каркасе кровати можно смонтировать все необходимое оборудование для игры, пишет dailymail.co.uk. Также имеется кладовка для хранения закусок и напитков. Единственный недостаток кровати игрока состоит в том, что там нет встроенного унитаза. По словам представителя компании, кровати должны были поступить в продажу в конце марта или начале апреля.