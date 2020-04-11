Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

Еще 46 зараженных

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1574 теста на вирус COVID-19, из которых почти три процента, то есть 46 тестов показали позитивный результат. По данным регистра народонаселения за сутки больше всего новых случаев коронавируса диагностировано на Сааремаа (25) и в Харьюмаа (12). В Ида-Вирумаа добавилось пять новых случаев, в Вырумаа- два и в Пярнумаа — один. У одного зараженного в регистре народонаселения уезд не указан.

Руководитель Северного региона Департамента здоровья Эстер Эпик сказала, что в Харьюмаа действительно много заболевших, но очагов заражения там нет.

Новые положительные тесты на коронавирус в Ида-Вирумаа выявлены в основном в Кохтла-Ярве.

А тесты работников Maxima в Нарве оказались негативными. На данный момент, по информации Департамента здоровья, в Нарве есть два подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Последствия вируса

Кашель и температура по вечерам — единственное, что говорило о наличии заболевания. Дочери умершей от коронавируса 53-летней медработницы рассказали, как протекала ее болезнь.

А пять человек, которые переболели коронавирусом и уже выписались из больниц, рассказали, как заразились и какие симптомы у них были.

А зараженная коронавирусом семья страдает из-за слухов. «Никто не застрахован от этого вируса и мы не виноваты, что заболели», - начинает свой рассказ мать семейства.

Обстановка за рубежом

Число зараженных коронавирусом в США превысило полмиллиона, за сутки впервые умерли более 2000 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему предстоит принять самое важное решение в его жизни.

В России умерло более ста человек с коронавирусом. В Москве скончались восемь пациентов, им было от 39 до 84 лет, у всех имелись сопутствующие заболевания.