Опасное поведение. Правила существуют не для всех

- Нарвский почтальон ничего не знает о средствах дезинфекции
- В Силламяэ пожилые устроили охоту за газетой
- Сеть продуктовых магазинов не следит за тем, соблюдают ли курьеры требования
Хотя коронавирусом можно заразиться и через поверхности, которых касался инфицированный человек, не все почтальоны и курьеры следуют инструкциям или используют дезинфицирующие средства. Их работодатели тоже не всегда понимают проблему. Не говоря уже о людях, которые не осознают последствий своего бездумного поведения, пишет Postimees.
Несколько недель назад житель многоквартирного дома в Нарве наблюдал, как почтальоны - два подростка и пожилая женщина - кладут в почтовые ящики газету Narva linnaleht. Женщина открыла дверь в подъезд и начала класть газету в почтовые ящики. Почтальон не дезинфицировал руки и не носил одноразовые перчатки. Когда один житель дома спросил его об этом, почтальон ответил, что никто не дал им таких инструкций. Пожилая женщина делала эту работу впервые, девушки ей помогали. Житель дома предложил им свое дезинфицирующее средство. Удивленная женщина приняла подарок. Кроме того, мужчина продезинфицировал дверные ручки и другие поверхности в коридоре, к которым почтальону пришлось притрагиваться. То же самое он сделал в соседних домах.
Дело дошло до местного новостного портала seti.ee, и Андрус Тамм, член правления Narva Linnaleht, обсудил эту тему с ответственной за доставку газеты на дом компанией Aviks Trade OÜ. Оказалось, что этот вопрос уже обсуждался. «Руководство компании подтвердило, что предоставило защитные перчатки и дезинфицирующие средства для почтальонов», - сказал Тамм.
Однако член правления компании Владимир Саксин считает возникшую полемику преувеличенной. «Может быть, это была ошибка почтальонов. В настоящее время у всех есть все необходимое - это точно, - подтвердил Саксин.- Вы понимаете, что так распространяются и другие газеты. Но именно Narva linnaleht привлекает к себе много внимания».
Нарвская газета «Город» подтвердила Postimees, что все почтальоны дезинфицируют свои руки после входа в подъезд и только после этого кладут газеты в почтовые ящики.
Хотя, по данным Департамента здоровья, основным способом заражения коронавирусом является прямой контакт с инфицированным человеком, заболевание также распространяется по поверхностям, зараженным вирусом. «Если почтальон действительно заражен и, например, чихает на руку и раздает газеты немытыми руками, то это возможно. Это не основной способ заражения, но есть вероятность и риск», - объясняет главный специалист отдела надзора за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ханна Сепп. Именно поэтому подчеркивается необходимость дезинфекции поверхностей и соблюдения правил гигиены.
Газета должна дойти
Руководитель службы инфекционного контроля Северо-Эстонской региональной больницы доктор Майт Альтметс говорит, что, насколько известно, вирус может оставаться на бумаге до суток, на металле и пластике - от двух до трех дней. «Эти тесты были выполнены в лабораторных условиях и не могут напрямую переноситься в повседневную жизнь. Случаи передачи инфекции через посылки до сих пор описаны не были», - добавляет он.
Силламяэская муниципальная газета "Силламяэский вестник", которая выходит по четвергам, распространяется бесплатно примерно в 13 местах по всему городу. Обычно сотрудник типографии помещает газету в ящик, откуда каждый может ее взять.
Однако на прошлой неделе сотруднику пришлось раздавать газету непосредственно из машины, потому что рядом толпилось более 20 пожилых людей. Главный редактор газеты Лидия Толмачева утверждает, что массовый сбор людей происходил в двух точках распространения газеты. «Когда люди ждали газеты, они держались на расстоянии. Однако, когда машина прибыла, они внезапно полетели», - говорит Толмачева, добавляя, что газет всегда хватает для всех читателей. «Это ненормально», - говорит она.
На этой неделе разносчикам газет помогали член горсобрания и надзорный инспектор местного самоуправления. «Мы уже напугали людей, что если такая ситуация сохранится, мы будем вынуждены прекратить выход газеты», - говорит главный редактор. Полиция также пообещала проверить ситуацию.
Проверять курьеров нереально
Если распространение газеты может проверить полиция, то поведение курьеров полностью контролировать невозможно.
Менеджер по коммуникации Selver Риво Вески говорит, что использование дезинфицирующих средств для курьеров обязательно. «Во всех машинах есть средства для дезинфекции. Курьер должен продезинфицировать свои руки как перед тем, как взять сумки, так и после того, как доставит их».
Журналист наблюдал, как в понедельник вечером к дому подъехал микроавтобус с заказанными продуктами из Selver. На курьере были рабочие перчатки, он открыл багажное отделение и начал среди коробок и сумок искать нужную. Наконец, он достал шесть сумок, которые отнес наверх, попутно коснувшись домофона и дверных ручек. Три сумки курьер принес обратно в машину. Он сел за руль, сразу взял в руки телефон и быстро уехал. Он ни разу не использовал дезинфицирующее средство во время этих операций. Можно только догадываться, скольких вещей курьер касается этими перчатками в течение дня.
Комментируя такое поведение, Департамент здоровья говорит, что, по всей видимости, ни работники упаковочного склада Selver, ни курьеры не выходят на работу в больном состоянии. «Поэтому они не являются источником инфекции», - сказали в Департаменте. По словам Риво Вески, руководители подразделений каждое утро проверяют, не болеют ли работники, но в этом деле нельзя быть уверенным на все сто.
Используют ли курьеры средства для дезинфеции руки, Selver не следит. «Вы сами видели, что курьер был в перчатках. И не стоит видеть призрак там, где его нет. В данном случае не было никакой опасности с передачей посылки или нахождением курьера в подъезде. Распространение этого вируса через поверхности не было доказано. Информации об этом нет. Все эти меры, используемые в магазинах, предназначены для минимизации рисков. Не было того, чтобы Департамент здоровья напрямую сказал, что вирус распространяется через поверхности», - говорит Вески.
Тем не менее, доктор Майт Альтметс подтверждает, что поверхности, к которым часто прикасаются - кнопки лифта, поручни, сенсорные экраны, кассовые аппараты самообслуживания, корзины для покупок и т. д. - опасны с точки зрения возможной передачи вируса.
«Чтобы снизить риск, важно чаще чистить эти поверхности и соблюдать гигиену рук после прикосновения к ним, а также избегать прикосновения к носу, рту и глазам».
Ханна Сепп из Департамента здоровья подтверждает, что, поскольку нельзя гарантировать, что ко входной двери дома не притрагивался больной, необходимо, чтобы курьеры использовали дезинфицирующее средство. «С точки зрения безопасности, в местах общего пользования должна проводиться влажная уборка. Если есть опасения, что товары, доставленные курьером, заразны, можно продезинфицировать товар самим», - посоветовала Сепп.
Доктор Альтметс рекомендует снизить потенциальные риски, связанные с упаковкой, например, переместив готовые к употреблению коробки с едой в свой контейнер или помыв магазинный товар самостоятельно. Оба действия должны сопровождаться мытьем рук.