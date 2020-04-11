Опасное поведение. Правила существуют не для всех

На этой неделе разносчикам газет помогали член горсобрания и надзорный инспектор местного самоуправления. «Мы уже напугали людей, что если такая ситуация сохранится, мы будем вынуждены прекратить выход газеты», - говорит главный редактор. Полиция также пообещала проверить ситуацию.

Проверять курьеров нереально

Если распространение газеты может проверить полиция, то поведение курьеров полностью контролировать невозможно.

Менеджер по коммуникации Selver Риво Вески говорит, что использование дезинфицирующих средств для курьеров обязательно. «Во всех машинах есть средства для дезинфекции. Курьер должен продезинфицировать свои руки как перед тем, как взять сумки, так и после того, как доставит их».

Журналист наблюдал, как в понедельник вечером к дому подъехал микроавтобус с заказанными продуктами из Selver. На курьере были рабочие перчатки, он открыл багажное отделение и начал среди коробок и сумок искать нужную. Наконец, он достал шесть сумок, которые отнес наверх, попутно коснувшись домофона и дверных ручек. Три сумки курьер принес обратно в машину. Он сел за руль, сразу взял в руки телефон и быстро уехал. Он ни разу не использовал дезинфицирующее средство во время этих операций. Можно только догадываться, скольких вещей курьер касается этими перчатками в течение дня.

Комментируя такое поведение, Департамент здоровья говорит, что, по всей видимости, ни работники упаковочного склада Selver, ни курьеры не выходят на работу в больном состоянии. «Поэтому они не являются источником инфекции», - сказали в Департаменте. По словам Риво Вески, руководители подразделений каждое утро проверяют, не болеют ли работники, но в этом деле нельзя быть уверенным на все сто.

Используют ли курьеры средства для дезинфеции руки, Selver не следит. «Вы сами видели, что курьер был в перчатках. И не стоит видеть призрак там, где его нет. В данном случае не было никакой опасности с передачей посылки или нахождением курьера в подъезде. Распространение этого вируса через поверхности не было доказано. Информации об этом нет. Все эти меры, используемые в магазинах, предназначены для минимизации рисков. Не было того, чтобы Департамент здоровья напрямую сказал, что вирус распространяется через поверхности», - говорит Вески.

Тем не менее, доктор Майт Альтметс подтверждает, что поверхности, к которым часто прикасаются - кнопки лифта, поручни, сенсорные экраны, кассовые аппараты самообслуживания, корзины для покупок и т. д. - опасны с точки зрения возможной передачи вируса.

«Чтобы снизить риск, важно чаще чистить эти поверхности и соблюдать гигиену рук после прикосновения к ним, а также избегать прикосновения к носу, рту и глазам».

Ханна Сепп из Департамента здоровья подтверждает, что, поскольку нельзя гарантировать, что ко входной двери дома не притрагивался больной, необходимо, чтобы курьеры использовали дезинфицирующее средство. «С точки зрения безопасности, в местах общего пользования должна проводиться влажная уборка. Если есть опасения, что товары, доставленные курьером, заразны, можно продезинфицировать товар самим», - посоветовала Сепп.