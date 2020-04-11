Правительство остановило обучение в автошколах

«Уроки вождения в автошколах были приостановлены по распоряжению правительства, за исключением случаев, где возможно дистанционное обучение, использованием симуляторов или средств, позволяющих поддерживать дистанцию», - сказал порталу ERR Тарму Курм, представитель Министерства образования и науки.

Это означает, разрешенными останутся только уроки вождения категории A, где ученик находится один на мотоцикле.

Обычные уроки вождения разрешены только для обучения сотрудников Сил обороны, полиции, спасательных служб, помощников полицейских и добровольных спасателей. «В этом случае необходимо, чтобы власти сотрудничали в организации такого обучения и нашли лучшее решение», - подчеркнул Курм.