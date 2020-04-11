Сб, 11.04.2020
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Правительство остановило обучение в автошколах

Экзамен по вождению.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Правительство республики решило прекратить занятия по вождению в автошколах в сложившейся чрезвычайной ситуации. Исключение составляют мотоциклисты, так как их обучение осуществляется при помощи инструкций по радио.

«Уроки вождения в автошколах были приостановлены по распоряжению правительства, за исключением случаев, где возможно дистанционное обучение, использованием симуляторов или средств, позволяющих поддерживать дистанцию», - сказал порталу ERR Тарму Курм, представитель Министерства образования и науки. 

Это означает, разрешенными останутся только уроки вождения категории A, где ученик находится один на мотоцикле.

Обычные уроки вождения разрешены только для обучения сотрудников Сил обороны, полиции, спасательных служб, помощников полицейских и добровольных спасателей. «В этом случае необходимо, чтобы власти сотрудничали в организации такого обучения и нашли лучшее решение», - подчеркнул Курм.

Решение о приостановлении обучения вождению было принято правительством в четверг.

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