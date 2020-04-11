Департамент: аптечные маски не защищают от капельной инфекции, но польза от них есть!

По словам Тейнемаа, одной из текущих основных задач TTJA является проверка соответствия средств индивидуальной защиты, и в последнее время они поступали в основном из Китая. «За последнюю неделю было много путаницы с масками, которые продавались в аптеках. Здесь стоит повторить, что это не медицинские маски, но информация о том, что от них будет хуже, в любом случае, не соответствует действительности», - сказала Тейнемаа.

Тем не менее, отметила Тейнемаа, когда первые партии масок достигли аптек, некоторые аптеки давали ошибочные сведения, будто бы эти маски предназначены против капельной инфекции. На самом деле это не так: эти маски останавливают более крупные капли.

"Производитель должен снабжать товар верной информацией. Мы связались с предприятием в связи с ошибочной информацией, и на следующий день информация у продаваемого товара уже была верной. Фактически, ни хирургические маски, ни так называемые пылезащитные маски, доставленные в аптеки, не предназначены для защиты от капельной инфекции", - сказала Тейнемаа.

Он пояснила, что продающиеся аптеках маски - это маски, которые задерживают частицы, в три раза превышающие размер вируса - такие как частицы пыли или взвесей воздуха или капли слюны. И если вирусная частица прикрепляется к частице пыли или капле слюны, она застревает в маске, и через нее для владельца маски может снизиться доза заражения. Поэтому, сказала Тейнемаа, эти маски полезны, но следует иметь в виду, что какую бы маску ни надевали, это нужно делать правильно.