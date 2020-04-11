Видео ⟩ К опустевшим из-за коронавируса пляжам на юго-востоке Франции приплыли огромные киты и акулы

В водах Национального парка Каланки, который находится недалеко от Марселя, 7 апреля замечены финвалы. Этот вид китов (размер - от 18 до 24 метров в Северном полушарии, вес - 40-70 тонн) является вторым по величине животным планеты и уступает по этому показателю лишь синему киту. В море сейчас курсирует значительно меньше судов. Именно поэтому, считают специалисты, эти млекопитающие осмелели и стали приближаться к прибрежной зоне, передает телеканал Euronews.

"Какая-либо человеческая деятельность почти отсутствует. Киты становятся более спокойными, можно сказать, безмятежными. Их поведение выглядит уверенным. Животные находят новые пространства для игры. Это места, которые они обычно покидают во время интенсивного морского трафика. Поэтому мы и видим китов далеко от берегов Марселя. Но сейчас совсем другое дело, киты возвращаются", - говорит Дидье Ро из нацпарка Каланки.

Также в нацпарке отмечают, что в прибрежных водах у департамента Буш-дю-Рон появились дельфины, тунец и морские птицы.

А 9 апреля на пляж города Ментона на Лазурном берегу приплыла акула. Ее недалеко от опустевшего из-за коронавируса порта сняла на видео студентка из местного кампуса SciencePo, сообщает RFI.

Автор ролика в интервью Franceinfo отметила, что увидела акулу с балкона около полудня. "Сначала мы подумали, что это дельфин. Но посмотрели в бинокль и убедились, что это акула. Она несколько раз проплыла туда-обратно вдоль пляжа, иногда ускоряясь. Все это длилось 3-5 минут", - рассказала студентка.

"Это явно акула, а не костная рыба. Мы видим рыбу цилиндрической формы с характерными плавниками", - рассказал в интервью местному телеканалу France 3 представитель музея океанографии Монако Пьер Жиль и добавил, что рыба ведет себя спокойно и, вероятно, не была ранена.