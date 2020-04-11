Старое здание в любой момент может обвалиться, владелец игнорирует предписания

«Поселение близко, там много детей, и какому-нибудь мальчику совсем нетрудно войти в эти здания», опасается Марет Соон, живущая в Осула Выруского уезда, совсем рядом с заброшенным комплексом строений колхозной эпохи.

«Выглядит как совершенная порнографии, внутри там сушат овощи. Уже во времена колхоза им перестали пользовался! Кроме того, масляные бочки воняют», - описала она.

Человека, который упадет в яму глубиной в несколько метров, сможет добраться, только взобравшись по дереву, как обезьяна, а в помещении для взвешивания вот-вот обвалится крыша.

Местные жители подали жалобу в Департамент защиты потребителей и технического надзора (TTJA) два года назад. Ведомство написало в администрацию волости Выру: местное самоуправление обязано контролировать общее состояние строительства и безопасность здания. Муниципалитет, в свою очередь, написал владельцу здания. Потом была долгая пауза, потому что владелец просто не ответил.

Местные жители пожаловались снова. Волостной чиновник позвонил Тоомасу Пиху, владельцу и управляющему Võhandu Põllumajandus OÜ, и передал его ответ TTJA: «Согласно объяснениям члена правления, здания не представляют угрозы для сограждан, и входы в здания закрыты».

Снос требует денег

Под давлением недовольных местных жителей департамент, наконец, отправился выяснять правду на месте. «Здания находятся в визуально плохом состоянии, мы попросили заблокировать доступ к зданиям или их непосредственной близости и добавить информационные знаки о возможной опасности», - прокомментировала Анн-Май Хелемяэ, эксперт департамента по коммуникациям.

Специалист по строительству волости Выру Отть Алманн сказал, что местное самоуправление может оказать давление на владельца опасных зданий, но если последний скажет, что денег на снос нет, особо тут ничего будет не поделать.

Даже если экспертиза подтвердит опасность, муниципалитет не хочет требовать сноса: он обошелся бы минимум в 10 тысяч евро. Столько же стоила бы установка забора вокруг территории, и Алманн высказывает сомнение в том, что от нее будет прок. "Забор помогает от коз, но не от людей", - вторит ему Пиху. Кроме того, он отметил, что в эти трудные времена приведение зданий в порядок не является приоритетом для компании.

В соответствующем аудите, проведенном пять лет назад, Госконтроль заявил, что местные самоуправления, несмотря на имеющиеся права, скорее не призывают безответственного владельца здания к порядку, поскольку они боятся проиграть в спорах из-за недостаточной юридической компетенции.

Глава бюро по надзору за безопасностью Лыунаского центра спасения Вильяр Шмидт добавил, что заброшенные и неиспользуемые здания всегда опасны. Шмидт подчеркнул, что местное самоуправление обязано контролировать общее состояние строительства и безопасность здания.