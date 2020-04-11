Из-за недовольства общественности чиновница вернула взятый в лизинг дорогой внедорожник

Впервые внедорожник привлек к себе внимание в прошлом году, когда волостной советник Моника Рогенбаум подняла вопрос о том, что совет не давал отдельного разрешения на передачу ценного автомобиля волостному старейшине в использование. Изначально машина предназначалась волостной службе, ответственной за работы по обслуживанию, но основным действующим ее пользователем был тогдашний старейшина Маргус Лепик. Министерство финансов не увидело проблемы в такой рокировке. Кроме того, волость арендовала еще шесть автомобилей, но они были более скромными.

Представители волостной управы осенью заявили, что внедорожник находился в общественном пользовании, поэтому на нем могли ездить все работники сельского муниципалитета. Машина находилась в руках старейшины главным образом потому, что сломалась его предыдущая рабочая машина. Осенью пресс-секретарь волостной управы сообщал, что месячная плата за аренду нового внедорожника составляет 575 евро. В то время оставалось открытым вопрос, сможет ли основной пользователь автомобиля поменяться в будущем.

«Уже в прошлом году, когда волость купила дорогой автомобиль, это вызвало большое недовольство у местных жителей», - объяснила Эстер Карузе решение отказаться от машины сейчас.

"Люди не понимали, зачем старейшине волости нужен внедорожник стоимостью 50 000 евро. В Валга, где требуется дополнительное финансирование для нескольких проблемных районов, это выглядело как пустая трата денег. Чтобы сэкономить деньги волости Валга и смягчить трудности, вызванные чрезвычайной ситуацией, я подала в лизинговую компанию договор о возврате», - добавила Карузе.

По данным Центристской партии, ежемесячный платеж за пятилетнюю аренду пользования машины, включая налог с оборота, составил 690 евро. Эстер Карузе, которая была избрана старейшиной волости Валга в середине марта, подтвердила, что совершает официальные поездки на личном автомобиле, за что получает компенсацию в размере до 360 евро в месяц за совершенные поездки. Из-за особой ситуации количество командировок сейчас минимально.