Экспериментальное лекарство дает надежду пациентам с коронавирусом

Результаты испытаний препарата ремдесивир, который применили для лечения пациентов с коронавирусом, показали, что препарат может помочь в борьбе с инфекцией. Об этом говорится в статье New England Journal of Medicine.

В исследовании участвовали 53 пациента из США, Европы и Канады. Все они нуждались в респираторной поддержке. При этом примерно половина пациентов находились на искусственной вентиляции легких, а у четверых был подключен аппарат искусственного кровообращения. В статье сказано, что в итоговый отчет не попали данные еще восьми пациентов: один — из-за допущенной ошибки в дозировке лекарства и семь из-за отсутствия сведений об их самочувствии.

В рамках программы, позволяющей использовать лекарства с неподтвержденным эффектом, когда нет других вариантов лечения, люди получали ремдесивир на срок до 10 дней. За 18 дней улучшилось состояние 68% пациентов, причем 17 из 30 участников, до этого находившихся на искусственной вентиляции легких, смогли обходиться без аппаратов ИВЛ. Почти половина пациентов были выписаны, 13% умерли, отмечают эксперты. В основном это были те, кто находился на аппарате ИВЛ.

По мнению одного из авторов статьи Джонатана Грейна, окончательные выводы об эффективности препарата при коронавирусе делать рано, пишет Bloomberg. «Однако наблюдения за этой группой госпитализированных пациентов, которые получили ремдесивир, обнадеживают», — приводятся слова Грейна в заявлении компании Gilead Sciences, разработавшей лекарство, которое изначально было предназначено для лечения заболеваний, вызванных вирусом Эбола.