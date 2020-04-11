Очередь из "скорых", главврач на ИВЛ. Медик и очевидцы о том, что происходит в Москве

"Сегодня работаю на скорой в ночную смену. Из Митино привезли пациента в больницу в Новогорск, видимо в Москве некуда. Я ещё такого не видел за шесть лет! Стоим в очереди", - написал в Facebook московский медик Олег Пыхтин. Мужчина работает на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова.

По его словам, в Москве и Московской области скорые помощи, которые везут зараженных коронавирусом, выстраиваются в огромные очереди у больниц. Об этом также свидетельствует видеоролик, который он опубликовал в соцсетях.

Видео: Очереди из карет "скорой" в Москве

Об этом в микроблоге Twitte сообщают и другие очевидцы.

Свежее видео для любителей шашлыков pic.twitter.com/0nnIAL0Uqp — Александр Коц (@sashakots) April 10, 2020

Пыхтин отмечает, что в больницах столицы России не хватает мест для инфицированных, поэтому их развозят по ближайшим медицинским учреждениям.

Одновременно с этим "Медуза" сообщает, что в Москве из-за коронавируса закрыли центральную поликлинику целого района, а его жители опасаются вспышки заболевания.

Сейчас здание поликлиники в Митине находится на санобработке, главврач - в больнице на аппарате ИВЛ, а сотрудники вернутся к работе только после массового тестирования.

Напомним, в минувшие сутки в Российской Федерации зарегистрировано 1667 новых случаев Covid-19. Всего по официальной информации в стране 13584 заболевших новым видом коронавируса.

Москва является лидером среди регионов России по числу заболевших коронавирусом - там заразились более 8 тысяч человек.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. C 13 апреля в Москве введут систему спецпропусков. Собянин отметил, что в сложившейся ситуации другого выбора нет. "Особенно когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения", — сказал он.