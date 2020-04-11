В Бельгии на фоне ограничений из-за коронавируса вспыхнули столкновения с полицией

Многие жители коммуны вышли на улицы, чтобы протестовать против гибели накануне вечером молодого человека в ходе преследования полицейского патруля.

Портал газеты La Libre Belgique пишет "о насильственных инцидентах" в Андерлехте.

Развернуты значительные силы полиции. На место прибыл водомет для разгона толпы и отряжен полицейский вертолет для наблюдения за ситуацией.

Местная молодежь вступила в прямые столкновения с полицейскими, забрасывает их камнями. Побиты многие припаркованные на улицах автомобили, разрушено городское оформление.

Участники бунта обвиняют полицию в смерти своего сверстника.

В пятницу вечером два молодых человека разъезжали на скутерах в центре коммуны в нарушение режима ограничения передвижений в условиях эпидемии коронавируса и привлекли внимание полицейского патруля, решившего проверить их документы.