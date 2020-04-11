В английском городе Атерстон (графство Уорикшир), дочь умерла на похоронах скончавшейся от коронавируса матери, сообщает Independent.
Похороны 63-летней Джули Мерфи, зараженной коронавирусной инфекцией, проходили на кладбище Атерстона 31 марта. Во время погребальной службы у ее 32-летней дочери Лоры Ричардс случился сердечный приступ. Скорбящие попытались помочь Лоре, но реанимировать ее так и не удалось.
32-летняя женщина была доставлен в университетскую больницу Ковентри в критическом состоянии, но скончалась позднее днем 31 марта.
Полиция Уорикшира подтвердила, что смерть не считается подозрительной.
Семья рассказала изданию The Sun, что Джули Мерфи заразилась коронавирусом, в доме престарелых в Нанитоне. Она скончалась в больнице 15 марта.