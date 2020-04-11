Сб, 11.04.2020
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Дочь умерла на похоронах скончавшейся от коронавируса матери

Кладбище. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Peeter Kümmel / Sakala

В английском городе Атерстон (графство Уорикшир), дочь умерла на похоронах скончавшейся от коронавируса матери, сообщает Independent.

Похороны 63-летней Джули Мерфи, зараженной коронавирусной инфекцией, проходили на кладбище Атерстона 31 марта. Во время погребальной службы у ее 32-летней дочери Лоры Ричардс случился сердечный приступ. Скорбящие попытались помочь Лоре, но реанимировать ее так и не удалось.

32-летняя женщина была доставлен в университетскую больницу Ковентри в критическом состоянии, но скончалась позднее днем 31 марта.

Полиция Уорикшира подтвердила, что смерть не считается подозрительной.

Семья рассказала изданию The Sun, что Джули Мерфи заразилась коронавирусом, в доме престарелых в Нанитоне. Она скончалась в больнице 15 марта.

 

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