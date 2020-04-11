Дочь умерла на похоронах скончавшейся от коронавируса матери

Похороны 63-летней Джули Мерфи, зараженной коронавирусной инфекцией, проходили на кладбище Атерстона 31 марта. Во время погребальной службы у ее 32-летней дочери Лоры Ричардс случился сердечный приступ. Скорбящие попытались помочь Лоре, но реанимировать ее так и не удалось.