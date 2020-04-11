Сб, 11.04.2020
Крайне популистским звучит утверждение, что лучше бы каждому жителю Ида-Вирумаа, в том числе и детям, вручить в кризисное время по 1000 евро. Катри Райк

Галерея ⟩ В Германии отметили 75 лет со дня освобождения Бухенвальда

Поскольку коронавирус аннулировал огромное количество общественных событий, бывший немецкий концентрационный лагерь Бухенвальд также отменил события, посвященные 75-й годовщине его освобождения, и в субботу праздновал ее по-другому.

В интернете на немецком, английском и французском языках была опубликована «Тюрингская декларация» (www.thueringer-erklaerung.de), в которой говорится, что «права человека, демократия и свобода никогда не могут восприниматься как должное до тех пор, пока крайне правый радикализм и авторитаризм остаются на подъеме».

Декларацию подписали политики и представители организаций гражданского общества. Текст описывает как большую угрозу «форму популизма, подчеркнутую комплексом расистских оттенков, национализма и подрыва европейского единства».

Публичные мероприятия, посвященные освобождению Бухенвальда, были отменены из-за пандемии коронавируса, но, по словам директора мемориала Волхарда Книгге, они состоятся в следующем году.

Другие бывшие мемориалы бывшего немецкого концлагеря, в том числе Равенсбрюк, Заксенхаузен и Берген-Бельзен, планируют аналогичные онлайн-мероприятия в ближайшие дни.

Согласно предупреждению контрразведки Германии, крайне правые терроризм и насилие являются "самой большой угрозой демократии" в стране.

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