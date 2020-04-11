Галерея ⟩ В Германии отметили 75 лет со дня освобождения Бухенвальда

Поскольку коронавирус аннулировал огромное количество общественных событий, бывший немецкий концентрационный лагерь Бухенвальд также отменил события, посвященные 75-й годовщине его освобождения, и в субботу праздновал ее по-другому.
В интернете на немецком, английском и французском языках была опубликована «Тюрингская декларация» (www.thueringer-erklaerung.de), в которой говорится, что «права человека, демократия и свобода никогда не могут восприниматься как должное до тех пор, пока крайне правый радикализм и авторитаризм остаются на подъеме».
Декларацию подписали политики и представители организаций гражданского общества. Текст описывает как большую угрозу «форму популизма, подчеркнутую комплексом расистских оттенков, национализма и подрыва европейского единства».
Публичные мероприятия, посвященные освобождению Бухенвальда, были отменены из-за пандемии коронавируса, но, по словам директора мемориала Волхарда Книгге, они состоятся в следующем году.
Другие бывшие мемориалы бывшего немецкого концлагеря, в том числе Равенсбрюк, Заксенхаузен и Берген-Бельзен, планируют аналогичные онлайн-мероприятия в ближайшие дни.
Согласно предупреждению контрразведки Германии, крайне правые терроризм и насилие являются "самой большой угрозой демократии" в стране.