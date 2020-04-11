Галерея ⟩ В Германии отметили 75 лет со дня освобождения Бухенвальда

В интернете на немецком, английском и французском языках была опубликована «Тюрингская декларация» (www.thueringer-erklaerung.de), в которой говорится, что «права человека, демократия и свобода никогда не могут восприниматься как должное до тех пор, пока крайне правый радикализм и авторитаризм остаются на подъеме».