Дроны помогают стражам порядка следить за соблюдением ограничений

"Уважаемые жители Эстонии, в связи с коронавирусом в публичных местах сейчас можно находиться по одному или вдвоtм, с другими людьми необходимо держать дистанцию два метра", - такое сообщение транслировал накануне вечером дрон охранной фирмы USS Security, зависая над группами молодежи.

"У оператора дрона есть контакт, куда позвонить и сообщить о том, что люди не расходятся и после оповещения - тогда этим будет заниматься полиция. Мы подходим к людям, спокойно разговариваем и дальше все зависит от реакции людей: либо они расходятся, либо мы применяем более строгие меры", - рассказала специалист по профилактике Департамента полиции и погранохраны Тейли Пийскоппель.

Стражи порядка могут официально предупредить нарушителей, а если не сработает и это, то будет выписан штраф.