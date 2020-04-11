Сб, 11.04.2020
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Дроны помогают стражам порядка следить за соблюдением ограничений

Дроны на пляже Штромка.

ФОТО: Remo Tõnismäe

В Эстонии продолжают активно использовать дроны, чтобы избежать скопления людей в общественных местах, сообщает Rus.ERR.

"Уважаемые жители Эстонии, в связи с коронавирусом в публичных местах сейчас можно находиться по одному или вдвоtм, с другими людьми необходимо держать дистанцию два метра", - такое сообщение транслировал накануне вечером дрон охранной фирмы USS Security, зависая над группами молодежи.

"У оператора дрона есть контакт, куда позвонить и сообщить о том, что люди не расходятся и после оповещения - тогда этим будет заниматься полиция. Мы подходим к людям, спокойно разговариваем и дальше все зависит от реакции людей: либо они расходятся, либо мы применяем более строгие меры", - рассказала специалист по профилактике Департамента полиции и погранохраны Тейли Пийскоппель.

Стражи порядка могут официально предупредить нарушителей, а если не сработает и это, то будет выписан штраф.

В целом, в полиции отмечают, что молодежь спокойно реагирует на дроны и, услышав их, расходится на безопасное расстояние.

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