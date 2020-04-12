Вс, 12.04.2020
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Водителей просят быть осторожнее: началась массовая миграция лягушек

Из-за миграции лягушек на некоторых участках дороги снизили допустимую скорость.

ФОТО: Margus Ansu

Началась ежегодная массовая весенняя миграция лягушек, и поэтому Департамент шоссейных дорог просит водителей быть осторожными.

«Если вы заметили лягушек на дороге, будьте осторожны, снизьте скорость и избегайте наезда на лягушек», - пишет Департамент шоссейных дорог.

Миграция лягушек означает, что они выбираются и на дороги. Чтобы спасти лягушек, особое внимание следует уделять критическим участкам дороги, особенно вечером. В подходящую погоду массовая миграция лягушек длится четыре-пять ночей, в холодную погоду время миграции затягивается.

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