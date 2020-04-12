Водителей просят быть осторожнее: началась массовая миграция лягушек

«Если вы заметили лягушек на дороге, будьте осторожны, снизьте скорость и избегайте наезда на лягушек», - пишет Департамент шоссейных дорог.

Миграция лягушек означает, что они выбираются и на дороги. Чтобы спасти лягушек, особое внимание следует уделять критическим участкам дороги, особенно вечером. В подходящую погоду массовая миграция лягушек длится четыре-пять ночей, в холодную погоду время миграции затягивается.