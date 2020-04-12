Галерея ⟩ В Таллинне в пустом соборе святых Петра и Павла прошла месса
В субботу вечером в Таллиннском римско-католическом соборе святых Петра и Павла прошла пасхальная месса. В связи с чрезвычайным положением двери церквей закрыты для посетителей.
В таллиннском соборе святых Петра и Павла прошла месса, прямую трансляцию происходящего спроектировали на стене церкви.
«Мы не можем вместе отметить Страстную неделю и не можем участвовать в мессе. Нет сомнения, что следование этому является проявлением послушания и любви по отношению к другим», - написала церковь.
За службами можно следить через прямые трансляции в YouTube.
Христиане западных стран отмечают Пасху в условиях самоизоляции
Католики, протестанты и представители ряда других ветвей христианства в воскресенье отмечают один из главных христианских праздников - Пасху.
Традиционно в этот день в главных католических соборах и небольших храмах проходят праздничные богослужения, однако в этом году из-за действующих из-за коронавируса ограничительных мер многие христиане не могут посетить службы, а вынуждены оставаться дома в рамках режима самоизоляции.
Однако для верующих многие церемонии будут транслировать в прямом эфире.
В частности, папа римский Франциск проведет пасхальную службу в Соборе Святого Петра, она начнется в 9:00 по местному времени (10:00 по Эстонии). Церемония завершится торжественным благословением Urbi et orbi - папским посланием по случаю праздника. Однако вместо очного послания он обратится в режиме прямой трансляции из личной библиотеки.
Ранее понтифик призвал католиков найти творческий подход к празднованию Пасхи в режиме самоизоляции. "Мы либо можем впасть в депрессию и отчужденность, либо можем подойти к вопросу творчески", - заявил понтифик.
Во многих европейских странах церкви также изменили форматы служб с тем, чтобы верующие могли, не выходя из дома, виртуально, присутствовать на них. В частности, в Великобритании также будет вестись трансляция местных богослужений по ряду телеканалов, а также на странице Церкви Англии в Facebook.
В преддверии праздника глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) митрополит Евгений в канун Пасхи призвал прихожан оставаться из-за коронавируса дома. "В связи с чрезвычайным положением в стране, объявленном правительством Эстонии из-за эпидемии, запрещены все мероприятия, связанные со скоплением людей, в том числе и присутствие людей на богослужении в храмах", - говорится в его обращении.
В Польше священники перед Пасхой стали проводить исповеди на автомобильных парковках. На такой шаг священнослужители решили пойти в связи с тем, что в преддверии праздника значительно выросло число людей, желающих исповедаться. Однако в настоящее время из-за ограничительных мер в церквях в Польше разрешено находиться группами численностью не более пяти человек.
В Европе традиционно у школьников и студентов в это время пасхальные каникулы, однако в этом году большинство из них прекратили учебу еще раньше из-за коронавируса. Европейцы начали готовиться к празднику заранее, закупив, в частности, традиционные лакомства - шоколадные пасхальные яйца и выпечку, спрос на которые значительно подскочил за последнюю неделю.
Каждый год в Иерусалим в кануне Пасхи приезжает огромное количество паломников, но улицы Старого города в настоящее время остаются пустыми, религиозные объекты закрыты в рамках борьбы с коронавирусом. Храм Гроба Господня, который, как считают христиане, стоит на месте, где был погребен, а затем воскрес Иисус Христос, был закрыт еще 25 марта.
В праздник планируют выступить в режиме онлайн и некоторые представители мира искусства. Среди них - известный итальянский оперный певец Андрей Бочелли. Он даст концерт в пустом Миланском соборе, он исполнит, в том числе "Аве Мария" и "Санта Мария". Свое выступление Бочелли ознаменовал как "Музыка для надежды". По его словам, Пасха является "всеобщим символом второго рождения".