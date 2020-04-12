Галерея ⟩ В Таллинне в пустом соборе святых Петра и Павла прошла месса

В таллиннском соборе святых Петра и Павла прошла месса, прямую трансляцию происходящего спроектировали на стене церкви.

«Мы не можем вместе отметить Страстную неделю и не можем участвовать в мессе. Нет сомнения, что следование этому является проявлением послушания и любви по отношению к другим», - написала церковь.

За службами можно следить через прямые трансляции в YouTube.

Христиане западных стран отмечают Пасху в условиях самоизоляции

Католики, протестанты и представители ряда других ветвей христианства в воскресенье отмечают один из главных христианских праздников - Пасху.

Традиционно в этот день в главных католических соборах и небольших храмах проходят праздничные богослужения, однако в этом году из-за действующих из-за коронавируса ограничительных мер многие христиане не могут посетить службы, а вынуждены оставаться дома в рамках режима самоизоляции.

Однако для верующих многие церемонии будут транслировать в прямом эфире.

В частности, папа римский Франциск проведет пасхальную службу в Соборе Святого Петра, она начнется в 9:00 по местному времени (10:00 по Эстонии). Церемония завершится торжественным благословением Urbi et orbi - папским посланием по случаю праздника. Однако вместо очного послания он обратится в режиме прямой трансляции из личной библиотеки.

Ранее понтифик призвал католиков найти творческий подход к празднованию Пасхи в режиме самоизоляции. "Мы либо можем впасть в депрессию и отчужденность, либо можем подойти к вопросу творчески", - заявил понтифик.

Во многих европейских странах церкви также изменили форматы служб с тем, чтобы верующие могли, не выходя из дома, виртуально, присутствовать на них. В частности, в Великобритании также будет вестись трансляция местных богослужений по ряду телеканалов, а также на странице Церкви Англии в Facebook.

В преддверии праздника глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) митрополит Евгений в канун Пасхи призвал прихожан оставаться из-за коронавируса дома. "В связи с чрезвычайным положением в стране, объявленном правительством Эстонии из-за эпидемии, запрещены все мероприятия, связанные со скоплением людей, в том числе и присутствие людей на богослужении в храмах", - говорится в его обращении.

В Польше священники перед Пасхой стали проводить исповеди на автомобильных парковках. На такой шаг священнослужители решили пойти в связи с тем, что в преддверии праздника значительно выросло число людей, желающих исповедаться. Однако в настоящее время из-за ограничительных мер в церквях в Польше разрешено находиться группами численностью не более пяти человек.

В Европе традиционно у школьников и студентов в это время пасхальные каникулы, однако в этом году большинство из них прекратили учебу еще раньше из-за коронавируса. Европейцы начали готовиться к празднику заранее, закупив, в частности, традиционные лакомства - шоколадные пасхальные яйца и выпечку, спрос на которые значительно подскочил за последнюю неделю.

Каждый год в Иерусалим в кануне Пасхи приезжает огромное количество паломников, но улицы Старого города в настоящее время остаются пустыми, религиозные объекты закрыты в рамках борьбы с коронавирусом. Храм Гроба Господня, который, как считают христиане, стоит на месте, где был погребен, а затем воскрес Иисус Христос, был закрыт еще 25 марта.