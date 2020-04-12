«Переболеть придется всему медперсоналу». Как больницы перепрофилируют под пациентов с Covid-19

В отличие от больницы им. Семашко Центру ФМБА на Ореховом бульваре удалось открыться в назначенный срок — 6 апреля.

За четыре дня сделали, что смогли.

"Инфекционная больница строится по совершенно особому проекту, поэтому когда стационар перепрофилируется на инфекцию, это всегда компромисс, — подчеркивает Дмитрий. — В нашей больнице, я считаю, все сделали по уму — в пределах возможного. СанПин (санитарные правила и нормы — "Медуза"), естественно, это не примет, но тут уже не до СанПина, что называется. Вообще в стационаре, который не предназначен для инфекционных больных, если нижние этажи заражены, то в принципе все этажи, которые выше, заражены тоже. Есть система вентиляции, она работает, никуда не деться. Переделать ее невозможно. Все, что сделали у нас, — перекрыли всю вентиляцию, закрыли и отключили. Но это не панацея".

Дмитрий не сомневается, что в сложившихся обстоятельствах переболеть придется всему медперсоналу больницы. "Костюмы не являются гарантией, — подчеркивает врач Центра ФМБА. — Но поводов для истерики нет. Да, действительно вирус вызывает тяжелую пневмонию, но [подавляющее большинство] пациентов нормально лечится. Людей, которые в группе риска, у которых есть сопутствующие патологии — диабет и так далее — наша администрация официально отправила в отпуск".

ФОТО: EP/Scanpix

Жизнь в комбинезоне

Новости о заразившихся коронавирусной инфекцией врачах появляются регулярно, но реальной картины, по мнению врача-волонтера из медцентра в Коммунарке Антона (имя изменено по просьбе собеседника), они не отражают.

"Все врачи, работающие в Коммунарке, считают, что они либо уже переболели, либо в процессе, либо им это предстоит", — говорит "Медузе" Антон.

"Система индивидуальной защиты реально хорошая, вообще без дураков. И работа выстроена неплохо — входим в "грязную", карантинную, зону через один шлюз, выходим через другой, маршруты не пересекаются. Когда вы заступаете на сутки, то, по идее, каждые шесть часов должны выходить, полностью снимать с себя все — уходить в чистую зону. Есть, физиологические потребности справлять, потом опять все это надевать. Но это невозможно. Фактически люди надевают на себя все это дело, заходят и сутки существуют в одном обмундировании. Это приводит к тому, что когда мы идем есть, то делаем это, конечно, не в самой грязной зоне, но делаем это в этих же комбинезонах, в них же пьем воду. Инфицирование все равно происходит, это невозможно полностью исключить".

По словам Антона, сотрудники, которые работают в Коммунарке не сутками, а выходят на восьмичасовые смены, в подавляющем большинстве случаев правила соблюдают.