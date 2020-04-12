В Силламяэ отменили шествие «Бессмертный полк», в Таллинне пока нет

Из-за эпидемии коронавируса в Эстонии организаторы акции "Бессмертный полк" в Силламяэ объявили об отмене шествия 9 мая.
Это решение принято из-за угрозы инфицирования большого количества людей, отметили организаторы: в прежние годы акция в Силламяэ собирала несколько тысяч человек, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Если у нас продлят еще на месяц чрезвычайное положение или карантин, то мы тоже отменим наш марш "Бессмертного полка" и празднование 9 мая и обратимся к населению с призывом не проводить, а переводить в другой режим: например, в режим онлайн, - сказал организатор акции "Бессмертный полк" в Таллинне Сергей Чаулин. - Либо будут проведены мероприятия таким образом, чтобы соответствовать карантину. Чтобы люди не собирались толпами, а передвигались по системе 2+2".