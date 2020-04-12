Председатель ЕК: социальная изоляция пожилых людей может продлиться до конца года

«Если у нас не будет вакцины, мы должны ограничить контакты с пожилыми людьми настолько, насколько это возможно», - сказала она немецкому изданию Bild, передает Postimees.

«Я знаю, что это трудно и изоляция — это бремя, но это вопрос жизни и смерти. Мы должны оставаться дисциплинированными и терпеливыми», - добавила она.

«Дети и молодые люди получат раньше свободу передвижения, чем пожилые люди и те, кто страдает из-за проблем со здоровьем», - сказала Ляйен.