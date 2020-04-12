Вс, 12.04.2020
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Председатель ЕК: социальная изоляция пожилых людей может продлиться до конца года

92-летняя француженка в изоляции в своем доме.

ФОТО: JEAN-FRANCOIS MONIER/AFP

Пожилых людей, возможно, придется держать в изоляции до конца года, чтобы защитить их от коронавируса, сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в опубликованном сегодня интервью.

«Если у нас не будет вакцины, мы должны ограничить контакты с пожилыми людьми настолько, насколько это возможно», - сказала она немецкому изданию Bild, передает Postimees.

«Я знаю, что это трудно и изоляция — это бремя, но это вопрос жизни и смерти. Мы должны оставаться дисциплинированными и терпеливыми», - добавила она.

«Дети и молодые люди получат раньше свободу передвижения, чем пожилые люди и те, кто страдает из-за проблем со здоровьем», - сказала Ляйен.

Она выразила надежду, что какая-нибудь европейская лаборатория к концу года сможет сделать вакцину. Чтобы обеспечить быстрое вакцинирование людей, власти должны уже вести переговоры с потенциальными производителями, добавила фон дер Ляйен.

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