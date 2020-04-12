Вс, 12.04.2020
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Ученые создали новый экспресс-тест: он определяет Covid-19 в первый же день заражения

Проба крови на COVID-19

ФОТО: Shutterstock

Европейские ученые разработали особенно чувствительный лазер-сенсор, который распознает коронавирус из взятой из носа или рта пробы еще на ранней стадии заражения, передает Technology Networks.

Ученые Каталонского института нанонауки и нанотехнологий (ICN2) разработали экспресс-тест, который работает благодаря оптическому биосенсору, распознающему коронавирус в организме сразу, как только человек заражается.

Технология основана на фотонике, и ученые заявляют, что тест может определить наличие вируса в организме уже в первый день заражения. При помощи биосенсоров выявляются антигены в слюне или пробе из носа. Тест дает результат сразу. Тестирование и диагноз в итоге занимают около 30 минут. По словам ученых, технологию еще предстоит приспособить, но экспресс-тесты могут попасть в массовое использование к концу года.

Новый способ тестирования был бы более надежным. К примеру, на основе предварительных данных, было выяснено, что самый распространенный тип теста на COVID-19 (RT-PCR) в Китае давал ложноотрицательный результат в 30 процентов случаев, передает New York Times. 

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