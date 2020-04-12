Ученые создали новый экспресс-тест: он определяет Covid-19 в первый же день заражения

Технология основана на фотонике, и ученые заявляют, что тест может определить наличие вируса в организме уже в первый день заражения. При помощи биосенсоров выявляются антигены в слюне или пробе из носа. Тест дает результат сразу. Тестирование и диагноз в итоге занимают около 30 минут. По словам ученых, технологию еще предстоит приспособить, но экспресс-тесты могут попасть в массовое использование к концу года.