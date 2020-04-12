Вс, 12.04.2020
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Масштабный сбой: посылочные автоматы Omniva вышли из строя
Дополнено в 11:20!

Посылочные автоматы Omniva.

ФОТО: Mailiis Ollino

Из-за сбоя в сети работа всех систем Omniva сегодня утром была нарушена, сообщает пресс-служба компании. 

Из-за неполадки в воскресенье, 12 апреля, утром невозможно было получить или отправить посылки через посылочные автоматы, а также не было доступа к веб-страницам Omniva и службе поддержки.

В 11.20 глава пресс-службы Omniva Маттиас Кайв сообщил, что неполадка была устранена. "Сбой в сети по состоянию на 10:50 был устранен и все услуги вновь работают в обычном режиме. Клиенты вновь получили доступ к веб-страницам Omniva и службе поддержки клиентов, также работают все посылочные автоматы", - заверил Кайв.

Предприятие приносит извинения за возможные неудобства.

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