Масштабный сбой: посылочные автоматы Omniva вышли из строя

Из-за неполадки в воскресенье, 12 апреля, утром невозможно было получить или отправить посылки через посылочные автоматы, а также не было доступа к веб-страницам Omniva и службе поддержки.

В 11.20 глава пресс-службы Omniva Маттиас Кайв сообщил, что неполадка была устранена. "Сбой в сети по состоянию на 10:50 был устранен и все услуги вновь работают в обычном режиме. Клиенты вновь получили доступ к веб-страницам Omniva и службе поддержки клиентов, также работают все посылочные автоматы", - заверил Кайв.