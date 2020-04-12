Урмас Паэт: нужно уменьшить чрезмерную зависимость Европы от Китая

«Глобальная пандемия коронавируса показала, что традиционные цепочки поставок во время кризиса оказались хрупкими, - пишет Паэт в социальных сетях. - Например, Европа оказалась в жизненно важной зависимости от китайского производства средств медицинской защиты».

«Если из-за кризиса фабрики и границы там оказались бы закрыты, и необходимые продукты не поступали в Европу вовремя, здесь была бы беда. Взять ли нехватку защитных масок и иных средств медицинской защиты, когда для того, чтобы обзавестись масками, используют нечестные приемы. Например, Германия обвиняет США в пиратстве, поскольку заказанные Германией для себя защитные маски в бангкокском аэропорту были конфискованы и отправлены в США", - напомнил Паэт недавний курьез.

Напомним, что сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гейзель заявил, что заказанные маски были изготовлены на китайском заводе американской компании 3M. Товары должны были быть перегружены в аэропорту Бангкока и доставлены в Германию воздушным транспортом для полиции и медслужб. Вместо этого доставка была осуществлена прямо из тайской столицы в Соединенные Штаты. Президент США Дональд Трамп опроверг обвинения в «захвате» 200 тыс. респираторных масок, предназначенных для Берлина. Сама компания 3M опровергла сообщения немецкого сенатора, заявив, что «ничего не знает о заказе берлинской полиции на их маски, которые поступают из Китая».