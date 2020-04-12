Урмас Паэт: нужно уменьшить чрезмерную зависимость Европы от Китая

Депутат Европейского парламента Урмас Паэт ожидает от Европы в дальнейшем более эффективной готовности к производству критически важных товаров, чтобы уменьшить свою чрезмерную зависимость от Китая.
«Глобальная пандемия коронавируса показала, что традиционные цепочки поставок во время кризиса оказались хрупкими, - пишет Паэт в социальных сетях. - Например, Европа оказалась в жизненно важной зависимости от китайского производства средств медицинской защиты».
«Если из-за кризиса фабрики и границы там оказались бы закрыты, и необходимые продукты не поступали в Европу вовремя, здесь была бы беда. Взять ли нехватку защитных масок и иных средств медицинской защиты, когда для того, чтобы обзавестись масками, используют нечестные приемы. Например, Германия обвиняет США в пиратстве, поскольку заказанные Германией для себя защитные маски в бангкокском аэропорту были конфискованы и отправлены в США", - напомнил Паэт недавний курьез.
Напомним, что сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гейзель заявил, что заказанные маски были изготовлены на китайском заводе американской компании 3M. Товары должны были быть перегружены в аэропорту Бангкока и доставлены в Германию воздушным транспортом для полиции и медслужб. Вместо этого доставка была осуществлена прямо из тайской столицы в Соединенные Штаты. Президент США Дональд Трамп опроверг обвинения в «захвате» 200 тыс. респираторных масок, предназначенных для Берлина. Сама компания 3M опровергла сообщения немецкого сенатора, заявив, что «ничего не знает о заказе берлинской полиции на их маски, которые поступают из Китая».
"Нынешний кризис показал, что Европейский Союз должен сам производить достаточные объемы критически важных товаров, даже если это обойдется немного дороже, чем то, что производится в Китае, - отметил Паэт. - Теперь нам здесь, в Европе, нужно продумать, что входит в важнейшие товары, по части которых мы не должны зависеть от третьих стран. Конечно, список возглавляют медикаменты и лекарства. Но еще и многое другое».