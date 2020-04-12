Борис Джонсон заявил, что обязан врачам жизнью

“Мне не хватит слов, чтобы отблагодарить их. Я обязан им своей жизнью", - приводит издание слова Джонсона.

COVID-19 у 55-летнего главы правительства Британии обнаружили 26 марта. Он продолжал руководить страной, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля был доставлен в лондонскую больницу для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него уже больше 10 дней.

Тогда же премьер был переведен в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения самочувствия и провел там три дня.

В четверг вечером Джонсона перевели обратно в обычную палату, так как ему стало лучше, однако он по-прежнему находится под пристальным наблюдением врачей.