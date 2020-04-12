Ученые открыли уязвимость коронавируса, что может облегчить создание вакцины

Данное открытие сделали студенты британского Саутгемптонского университета, передает Sky News.

Они создали модель вируса, вызывающего болезнь COVID-19, которая, по их словам, показывает, как он скрывается, чтобы проникать в клетки незамеченным.

Руководящий исследованиям профессор Макс Криспин сказал, что шипы на поверхности коронавируса SARS-CoV-2 покрыты сахарами, которые называются глюканы — они скрывают вирусный белок от иммунной системы организма.

«Покрывая себя сахарами, вирусы действуют как волки в овечьей шкуре, - сказал профессор. - Но один из главных выводов нашего исследования состоит в том, что, несмотря на то, сколько сахаров на поверхности коронавируса, он не имеет такого высокого защитного барьера, как некоторые другие вирусы».

По словам Криспина, у вирусов как ВИЧ, которые снова и снова должны бороться с иммуной системой, есть толстый слой глюканов, что сильно затрудняет уничтожение вируса.

«Но более низкая защита коронавируса сахарами может отражать то, что это вирус типа «напади и беги», который переходит от одного человека к другому», - объясняет ученый.

В исследовании использовалось специальное оборудование, которое поддержал Фонд Билла и Мелинды Гейтс в рамках проекта исследований вакцины от СПИД.

Ученые Саутгемптонского университета считают, что их модель — повод для оптимизма. Профессор Криспин говорит, что «низкая скрытность» коронавируса означает, что у иммунной системы человека меньше препятствий для нейтрализации вируса антителами. Он добавил, что это «очень обнадеживающий сигнал в разработке вакцин».