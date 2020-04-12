В России выявлено рекордное число новых случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировано 2186 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб в воскресенье, 12 апреля. Этот прирост стал рекордным, до этого больше всего новых заражений (почти 1800) было зарегистрировано 10 апреля.

Большинство зарегистрированных за сутки случаев (1306) пришлось на Москву. Таким образом, в столице в общей сложности насчитывается почти 10 160 инфицированных коронавирусом.

Число зараженных в РФ превысило 15 тысяч

За последние сутки в России 246 зараженных выздоровели и 24 человека умерли от вызванного вирусом заболевания COVID-19.

Всего в РФ выявлено 15 770 случаев заражения. При этом почти 1300 заболевших выздоровели и 130 - умерли.