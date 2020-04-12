Названы новые симптомы коронавируса

У части зараженных новой коронавирусной инфекцией граждан КНР наблюдались неврологические симптомы, сообщила группа китайских ученых, пишет Korrespondent со ссылкой на JAMA Neuology.
Специалисты изучили данные о 214 заболевших COVID-19 жителей китайского Уханя, ставшего эпицентром распространения коронавируса. Оказалось, что у 36% в целом и у 46% пациентов с тяжелым течением заболевания наблюдались проблемы с координацией, невнятная речь, а также нарушение мозгового кровообращения, помутнение сознания и слабость мышц.
При этом у заболевших наблюдаются уже ранее известные симптомы коронавируса такие, как кашель, головная боль и повышенная температура.
Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 200 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.