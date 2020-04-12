Вс, 12.04.2020
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Названы новые симптомы коронавируса

Зараженный коронавирусом должен оставаться дома.

ФОТО: Shutterstock

У части зараженных новой коронавирусной инфекцией граждан КНР наблюдались неврологические симптомы, сообщила группа китайских ученых, пишет Korrespondent со ссылкой на JAMA Neuology.

Специалисты изучили данные о 214 заболевших COVID-19 жителей китайского Уханя, ставшего эпицентром распространения коронавируса. Оказалось, что у 36% в целом и у 46% пациентов с тяжелым течением заболевания наблюдались проблемы с координацией, невнятная речь, а также нарушение мозгового кровообращения, помутнение сознания и слабость мышц.

При этом у заболевших наблюдаются уже ранее известные симптомы коронавируса такие, как кашель, головная боль и повышенная температура.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 200 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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