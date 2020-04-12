Президент Европейской комисии не советует планировать летние путешествия

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посоветовала людям не планировать летние поездки из-за нестабильной ситуации с пандемией коронавируса. Об этом она сказала в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.
Большая часть международных перелетов приостановлена, но некоторые государства взвешивают постепенное послабление ограничений спустя несколько недель после введения чрезвычайного положения.
Фон дер Ляйен всё же советует людям повременить с путешествиями. «Никто не может сейчас дать точный прогноз ни на июль, ни на август», - сказала президент ЕК.
Глава Еврокомиссии также ожидает, что ограничения на посещение домов престарелых, введенные из-за коронавируса, сохранятся и в следующем году, а пожилым людям придется провести в изоляции до конца года.