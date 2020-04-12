Президент Европейской комисии не советует планировать летние путешествия

Большая часть международных перелетов приостановлена, но некоторые государства взвешивают постепенное послабление ограничений спустя несколько недель после введения чрезвычайного положения.

Фон дер Ляйен всё же советует людям повременить с путешествиями. «Никто не может сейчас дать точный прогноз ни на июль, ни на август», - сказала президент ЕК.