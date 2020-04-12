В Китае рассказали, сколько стоит лечение одного пациента с коронавирусом

А лечение человека в тяжелом состоянии обходится в 150 тысяч юаней (около 19 500 евро), сообщил глава Департамента по вопросам управления медицинскими услугами Управления медицинского обеспечения КНР Сюн Сяньцзюнь.

"По состоянию на 6 апреля, расходы на лечение в стационаре одного пациента с подтвержденным диагнозом Covid-19 в среднем уже достигли 21,5 тысячи юаней. В настоящее время расходы на лечение одного тяжелобольного пациента с коронавирусом превышают 150 тысяч юаней, в редких случаях расходы на лечение пациентов в критическом состоянии достигали нескольких сотен тысяч юаней, иногда и более одного миллиона юаней", — сказал он.

Отмечается, что по состоянию на 6 апреля общая сумма расходов всех регионов страны на обследование и лечение людей, у которых тест на коронавирус дал положительный результат, а также пациентов с подозрением на болезнь составила более 1,48 миллиарда юаней (более 192 миллионов евро).

Чиновник также отметил, что медстраховка покроет расходы только на 66,6% (990 миллионов юаней), но пока непонятно, кто именно и когда получит компенсацию, так как указанная сумма включает счета лишь 51 983 пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день, по данным ВОЗ, в стране зафиксировано более 83 тысяч случаев Covid-19.