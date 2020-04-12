Как исследователь лосося из-за борьбы с Covid-19 стал национальным героем

Фарерские острова являются мировым лидером по проценту людей, протестированных на коронавирус. Поскольку пандемия коронавируса распространилась почти на все уголки Земли - утверждается, что ее нет только в 18 странах, в основном - в Океании и Африке, оказывается, что Фарерские острова были одними из наиболее хорошо оснащенных для борьбы с ней.

Это связано с тем, что на островах работают лаборатории, оснащенные современным оборудованием, а также квалифицированные специалисты-вирусологи.

Двадцать лет назад индустрия фарерского лосося была разрушена вирусом гриппа ISA-virus, который уничтожил около 90% лосося. Это подтолкнуло власти к тому, чтобы создать несколько лабораторий, оборудование и инфраструктуру для испытаний.

Дебес Кристиансен, специалист Фарерского управления по питанию, предложил в январе использовать имеющуюся инфраструктуру для борьбы с пандемией коронавируса.

ФОТО: Reuters/ScanPix