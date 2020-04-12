Как исследователь лосося из-за борьбы с Covid-19 стал национальным героем

Ученый Дебес Кристиансен, который переоборудовал свой цех по исследованию лосося в лабораторию для борьбы с пандемией Covid-19, считается чуть ли не главной причиной, почему Фарерские острова являются страной с одним из низких показателей распространения нового коронавируса, передает Rus.TVNET со ссылкой на The Guardian.
Фарерские острова являются мировым лидером по проценту людей, протестированных на коронавирус. Поскольку пандемия коронавируса распространилась почти на все уголки Земли - утверждается, что ее нет только в 18 странах, в основном - в Океании и Африке, оказывается, что Фарерские острова были одними из наиболее хорошо оснащенных для борьбы с ней.
Это связано с тем, что на островах работают лаборатории, оснащенные современным оборудованием, а также квалифицированные специалисты-вирусологи.
Двадцать лет назад индустрия фарерского лосося была разрушена вирусом гриппа ISA-virus, который уничтожил около 90% лосося. Это подтолкнуло власти к тому, чтобы создать несколько лабораторий, оборудование и инфраструктуру для испытаний.
Дебес Кристиансен, специалист Фарерского управления по питанию, предложил в январе использовать имеющуюся инфраструктуру для борьбы с пандемией коронавируса.
В результате, около 10% населения Фарерских островов прошли тестирование на коронавирус, что сделало их лидером в мире по показателю тестирования на душу населения. Для сравнения - в Дании было протестировано примерно 0,4% населения. Врачам Фарерских островов удалось оперативно установить всех контактных персон 184 человек, заразившихся Covid-19. Все они находятся в карантине. Из всех заболевших от вируса вылечился уже 131 человек.