Департамент здоровья: Эстонии удалось избежать самого мрачного сценария, но радоваться еще рано

Глава кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс сказал в интервью "Актуальной камере", что новые случаи заражения коронавирусом выявляются в основном благодаря более широкому и более целенаправленному тестированию, пишет rus.err.ee.
"Нам удалось избежать самого мрачного сценария, при котором кривая заболеваемости резко пошла бы вверх. Но радоваться еще рано, я бы не стал праздновать победу заранее, потому что на графике все еще виден восходящий тренд, хотя он немного ниже, чем мы опасались", - заявил Рагнар Вайкнеметс.
По словам Вайкнеметса, из-за того, что люди остаются дома, соблюдают правило "2 + 2" и гигиену, количество инфицированных лиц имеет тенденцию к снижению.
"Да, количество госпитализированных возросло, но следует помнить, что в больницу попадают люди, которые были заражены неделю или две назад. Логично, что определенный процент из них госпитализирован", - сказал он.