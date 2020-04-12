Департамент здоровья: Эстонии удалось избежать самого мрачного сценария, но радоваться еще рано

"Нам удалось избежать самого мрачного сценария, при котором кривая заболеваемости резко пошла бы вверх. Но радоваться еще рано, я бы не стал праздновать победу заранее, потому что на графике все еще виден восходящий тренд, хотя он немного ниже, чем мы опасались", - заявил Рагнар Вайкнеметс.