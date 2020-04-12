Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

Тенденция к снижению

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 899 тестов на вирус COVID-19, резко снизилось число новых случаев коронавируса, но умер еще один человек.

Глава кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс сказал, что Эстонии удалось избежать самого мрачного сценария, но радоваться еще рано.

Председатель ЕК сказала, что пожилых людей, возможно, придется держать в изоляции до конца года, чтобы защитить их от коронавируса. Также она посоветовала людям не планировать летние поездки из-за нестабильной ситуации с пандемией.

Наука продвигается

Европейские ученые создали новый экспресс-тест, он определяет Covid-19 в первый же день заражения.

Также ученые открыли уязвимость коронавируса, что может облегчить создание вакцины.

Названы и новые симптомы коронавируса: у части зараженных граждан КНР наблюдались неврологические симптомы.

Кроме того, ученые задумываются о мерах, которые могут ускорить возвращение к нормальной жизни без рисков массового заражения. Одним из сценариев для выхода из карантина может стать цифровое отслеживание контактов через сигналы с мобильных телефонов.

Обстановка за рубежом

Режим чрезвычайной ситуации впервые в истории США распространен на все штаты. Это позволяет на федеральном и локальном уровне упростить доступ к госфинансированию.

В России за прошедшие сутки выявлено рекордное число новых случаев коронавируса. Общее количество зараженных превысило 15 тысяч.

Москва — абсолютный лидер по числу подтвержденных случаев заболевания Covid-19 в России. "Медуза" рассказывает, кто и как лечит заболевших в Москве и насколько, по мнению врачей, московская медицинская система готова к приему пациентов с коронавирусом.